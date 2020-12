Czy Niedzielski rzeczywiście ogłosił narodową kwarantannę? W samym PiS nie są tego pewni

- Niestety obawiamy się trzeciej fali pandemii. To jest bardzo poważne zagrożenie i w związku z tym są konieczne te obostrzenia, które zostaną teraz wprowadzone. Mam nadzieję, że one powstrzymają przed niebezpieczeństwem wzrostu zachorowań - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Szefa Klubu Parlamentarnego PiS zapytano też o narodową kwarantannę, którą podczas czwartkowej konferencji prasowej ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele, również na ruch służbowy, wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum - powiedział Niedzielski.

- Jest to rodzaj kwarantanny narodowej, szczególnie w okolicach świąt i sylwestra. To są bardzo poważne obostrzenia, więc można to tak nazwać - ocenił Terlecki.

Innego zdania jest jednak wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Samo określenie "narodowa kwarantanna" jest jeszcze jednak nieco na wyrost. Mamy tu raczej do czynienia z przedłużeniem ograniczeń (...). Być może też pan minister w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówi tutaj o rozszerzonym etapie odpowiedzialności i to jest bardziej precyzyjne. Bo narodowa kwarantanna jest już bliższa lockdownowi, no a to nie jest sytuacja w Polsce - stwierdził Fogiel.

Z kolei rzecznik resortu zdrowia przekonywał w czwartek w TVN24, że Niedzielski nie miał na myśli narodowej kwarantanny w tym znaczeniu, o którym rządzący mówili jeszcze w listopadzie (ostatni próg bezpieczeństwa wprowadzony w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie). Jak zaznaczył, jej wprowadzenie oznaczałoby "całkowity lockdown", a obecnie mamy do czynienia z "częściowym" zamknięciem gospodarki i życia społecznego. Dodał, że jego przełożony miał raczej na myśli to, jak obywatele powinni podejść do restrykcji w okresie świątecznym.

Koronawirus. Dodatkowe obostrzenia od 28 grudnia. W sylwestra będzie obowiązywać "godzina policyjna"

Dotychczasowe obostrzenia zostają przedłużone do 17 stycznia, a od 28 grudnia zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia. W galeriach handlowych czynne będą tylko wybrane sklepy, w których będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, hotele będą udostępnione jedynie dla medyków, otwarte pozostaną placówki pracownicze.

Zamknięte zostaną stoki narciarskie, z infrastruktury sportowej będą mogli korzystać wyłącznie sportowcy profesjonalni, przywrócona zostanie także kwarantanna graniczna - 10-dniowa dla osób powracających do kraju transportem zbiorowym. Ponadto w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia ograniczone zostanie przemieszczanie się w godzinach od 19:00 do 6:00. Z tego ograniczenia wyłączone będą osoby przemieszczające się w celach służbowych oraz wskazane w rozporządzeniu.