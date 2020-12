Donald Tusk porównał rządy PiS i stan wojenny. Posłowie odpowiadają: "Jaruzelski był przystojniejszy"

Donald Tusk skomentował nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone ze względu na epidemię koronawirusa, które obejmują między innymi kwarantannę narodową czy zakaz przemieszczania się w Sylwestra. '"Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian" - napisał przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

REKLAMA

Donald Tusk porównuje rządy PiS do stanu wojennego. Odpowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz dziennikarzy

Wśród komentarzy na opinię Donalda Tuska szybko pojawiły się wpisy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Do słów byłego premiera odniósł się m.in. wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Oprócz walki ze śmiertelnym wirusem całą Europę czeka też walka z politycznym draństwem i cynizmem tych, którzy na tragedii milionów ludzi będą chcieli zbić kapitał polityczny. Wierzę, że przezwyciężymy ten trudny czas i wyjdziemy z tego jako Naród silniejsi" - napisał Paweł Szefernaker.

"Różnica między Donaldem Tuskiem a poważnym politykiem służącym Polsce jest taka, że nim nie jest ani odrobinę" - skomentował natomiast Marcin Horała. "A jaka jest różnica między Tuskiem a Jaruzelskim? Jaruzelski był przystojniejszy..." - napisał natomiast poseł Piotr Kaleta.

Dziennikarze zauważyli też, że inne kraje, na przykład Niemcy, Dania czy Litwa, wprowadziły większe restrykcje, które zaczynają obowiązywać jeszcze przed świętami. "Nie ma to jak podważać zasadność obostrzeń pandemicznych w Polsce, gdy pół Europy, z Belgią i Niemcami na czele, ma ostrzejsze. I chyba koksowników na ulicach jeszcze nie rozstawili' - napisał Marcin Makowski.

"Odwoływali pandemię, aby na końcu zamknąć cały kraj, skazując branże na bankructwo"

Posłowie opozycji zauważają jednak podobnie jak Donald Tusk, że mimo wprowadzenia narodowej kwarantanny, nie wszystkie obostrzenia zostały zaostrzone "po równo" we wszystkich obszarach. "Nie lockdown tylko Narodowa Kwarantanna. Zamknięte sklepy, hotele, restauracje, zakaz przemieszczania się i godzina policyjna. Pozostaje mieć nadzieję, że T.Rydzyk zorganizuje Narodowego Sylwestra. Do niego, w przeciwieństwie do zwykłych obywateli, sanepid i policja nie zapuka" - napisał poseł KO Waldemar Sługocki.

"Najpierw bagatelizowali zagrożenie, potem kupowali respiratory od handlarza bronią, odwoływali pandemię, aby na końcu zamknąć cały kraj, skazując branże na bankructwo. Jedyne co ten rząd ma pod kontrolą to przemoc Policji wobec Obywateli!" - napisano z kolei na stronie Platformy Obywatelskiej.

Ekspertka z zespołu ds. COVID-19: Narodowa kwarantanna ma sens

Użytkownicy portali społecznościowych zauważają, że restrykcje rządu nie objęły Kościoła, który może działać na tych samych zasadach, jak dotychczas. Dotyczy to m.in. limitu wiernych na daną powierzchnię świątyni. Drudzy pisali natomiast, że nie warto kłócić się o obostrzenia w Sylwestra czy ferie, bo takich decyzji wymaga sytuacja epidemiologiczna. Zwracają też uwagę na pracowników medycznych, którzy od wybuchu epidemii nie mają wolnych świąt, weekendów czy czasu na większy odpoczynek.

Duchowni będą mogli odprawić więcej mszy. Decyzja podyktowana pandemią

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązywać zacznie narodowa kwarantanna. W jej wyniku zamknięte zostają hotele czy stoki narciarskie. Dodatkowo w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia 2021 roku, w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątki od tej reguły będą wskazane w rozporządzeniu. Za złamanie ograniczeń grozić będą mandaty.