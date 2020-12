Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w TVN 24 został zapytany o ogłoszone przez rząd nowe restrykcje. Zakładają one, że po świętach zacznie obowiązywać narodowa kwarantanna. - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele, również na ruch służbowy, wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że w sylwestra będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Radosław Fogiel o "narodowej kwarantannie" i słowach Niedzielskiego: Określenie nieco na wyrost

- Jak to się ma do słów pana ministra z początku listopada, że "możemy się trochę uśmiechnąć", a premier 30 listopada mówił, że restrykcje przynoszą skutek i wygrywamy z epidemią. A teraz słyszymy o narodowej kwarantannie? - pytała dziennikarka.

- Pytanie o konsekwencję to tak naprawdę trzeba zadać koronawirusowi (...) Po drugie samo określenie narodowa kwarantanna jest jeszcze jednak nieco na wyrost. Mamy tu raczej do czynienia z przedłużeniem ograniczeń z dodatkowymi...

- Ale to nie my [media - red.] tego określenia używamy. To znaczy, że minister użył na wyrost? - dopytywała dziennikarka.

Być może też pan minister w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówi tutaj o rozszerzonym etapie odpowiedzialności i to jest bardziej precyzyjne. Bo narodowa kwarantanna jest już bliższa lockdownowi, no a to nie jest sytuacja w Polsce

- powiedział Radosław Fogiel. Dopytywany, czy w takim razie minister zdrowia Adam Niedzielski pomylił się, używając sformułowania "narodowa kwarantanna", odparł:

Być może nie był w stu procentach precyzyjny. Tak, jesteśmy jeszcze przed narodową kwarantanną i mam nadzieję, że będziemy cały czas pozostawać przed nią (...)

- Nie wchodzimy w etap narodowej kwarantanny, proszę się kierować słowami premiera. Może to gdzieś jakiś brak komunikacyjny - dodał Fogiel, Mateusza Morawieckiego nie było na czwartkowej konferencji prasowej podczas ogłaszania nowych obostrzeń. O restrykcjach informował potem w swoich mediach społecznościowych. "Od 28 grudnia do 17 stycznia w całym kraju będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa, których zasady przedstawił na dzisiejszej konferencji szef Ministerstwo Zdrowia minister Adam Niedzielski" - napisał.