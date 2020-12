Kaczyńskiego nie ma w składzie kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, choć jest szefem komitetu bezpieczeństwa

Według ustaleń dziennikarza Radia ZET, nie zanosi się na to, by prezes Prawa i Sprawiedliwości w ogóle dołączył do tego projektu. Chociaż Jarosław Kaczyński przewodzi pracom komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony, to nie znajdzie się w składzie kolegium nadzorującym cyberbezpieczeństwo kraju. Powody takiej decyzji wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu.

REKLAMA

Wiadomo, czym zajmuje się Jarosław Kaczyński w rządzie

Jarosław Kaczyński nie znalazł się w składzie kolegium ds. cyberbezpieczeństwa

"Aktualny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazany do publicznych konsultacji 7 września, nie zawiera propozycji zmian w składzie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa" - informuje CIR.

Centrum Informacyjne Sejmu dodaje, że udział wicepremiera w posiedzeniu kolegium jest możliwe po zaproszeniu przewodniczącego kolegium, którym jest prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki. Premier może zapraszać do udziału w posiedzeniach przewodniczących: komisji sejmowych, przedstawicieli organów państwowych, przedstawicieli organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, a także inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na tematykę obrad.

Cyberagencja UE powstanie w Rumunii. Polska dostała tylko dwa głosy "za"

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa kolegium funkcjonuje jako organ opiniodawczo-doradcze. Zakresem prac jest między innymi reagowanie na incydenty w tym zakresie. Członkami kolegium są natomiast poza prezesem Rady Ministrów:

minister do spraw wewnętrznych,

minister właściwy do spraw informatyzacji,

minister obrony narodowej,

minister do spraw zagranicznych,

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upoważniona w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu. Jeżeli minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych nie został wyznaczony - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.