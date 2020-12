Ardanowski z nową rolą. Andrzej Duda powołał go na szefa Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, której przewodniczącym został Jan Krzysztof Ardanowski, została powołana przez Andrzeja Dudę w środę 16 grudnia. Podczas wystąpienia podkreślił on, że "chciał nawiązać do tego, co było", czyli do Rady ds. Wsi i Rolnictwa, którą w 2009 roku powołał prezydent Lech Kaczyński.

- Jej przewodniczącym był wtedy mój kolega, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, z którym razem pracowaliśmy u boku pana prezydenta. Poprosiłem pana ministra, by podjął się funkcji przewodniczenia tej radzie, dlatego że - jakoś tak romantycznie patrząc - uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, aby także państwo patrzyli przez pryzmat właśnie takiej ciągłości - że to, co wtedy zostało podjęte przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dziś po prostu kontynuujemy w obecnej Kancelarii Prezydenta - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Promowanie polskiego rolnictwa będzie ważną gałęzią mojej działalności

Prezydent stwierdził, że chciałby, aby rada kierowała się wizją Lecha Kaczyńskiego, który chciał, aby na obszarach wiejskich żyło się nie gorzej niż w mieście, a poziom życia rolnika był jak najwyższy. Stwierdził także, że rolnictwo to dziś "ogromna część polskiego eksportu", "bezpieczeństwo żywnościowe", "nasz potencjał rozwijany na świecie" i "nasza coraz mocniejsza na świecie marka".

- Szczyciłem się i szczycę tym, że wszędzie, gdzie tylko mogłem, starałem się promować polską żywność, polskie produkty rolne. W tych kolejnych pięciu latach realizacja polityki zagranicznej – również w aspekcie gospodarczym – z całą pewnością także będzie dla mnie bardzo ważną gałęzią mojej działalności - zapowiedział Duda.

Prezydent powiedział także, że rozwój obszarów wiejskich to dla niego "bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych".

- Chodzi o równy rozwój kraju, a więc zapewnienie wszędzie możliwości dostępu do dobrej edukacji, do godnych warunków życia, do wszystkich nowoczesnych dóbr, które na zachodzie Europy są dziś – powiedzmy sobie w ten sposób – elementem pewnej normalności i do czego cały czas dążymy, a co w moim głębokim przekonaniu było wielkim niedostatkiem właśnie obszarów wiejskich w ciągu ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku - wskazywał Andrzej Duda.

Jeszcze końcem listopada Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że bierze pod uwagę wystąpienie z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zmienił zdanie po ok. dwugodzinnej rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Tym, co poróżniło byłego ministra rolnictwa z obozem rządzącym, była tzw. piątka dla zwierząt.

- Byłem już zdecydowany na utworzenie koła, liczba posłów jest wystarczająca [potrzeba trzech - red.]. Mogłem też odejść i zostać posłem niezrzeszonym, jednak po długiej, prawie dwugodzinnej rozmowie z Kaczyńskim podjąłem decyzję, że na razie pozostaję w klubie PiS, choć byłem zdeterminowany, żeby z tego klubu wystąpić. [...] Prezes prosił, żebym został w klubie i uznał, że pozostajemy przy swoich zdaniach jeżeli chodzi o politykę wobec wsi i wobec zwierząt - przekazał wówczas Ardanowski w rozmowie z PAP.

