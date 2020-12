Nowe otwarcie w Koalicji Polskiej. Zaprezentowano nowe logo i hasła programowe

W trakcie środowej konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił "nowe otwarcie" w Koalicji Polskiej, którą jeszcze do niedawna współtworzyło Kukiz'15. Teraz, poza PSL, w jej skład wchodzą jeszcze: Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści i Ślonzoki Razem (partia dołączyła do KP we wtorek). Do współpracy w ostatnim czasie przystąpiła również Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz organizacje osób pokrzywdzonych przez organy państwa.

Zmiany w Koalicji Polskiej. Zaprezentowano nowe logo i plan na najbliższe lata

- Wspólnie startujemy z nowym logo symbolizującym patriotyzm gospodarczy. To nowe otwarcie. Logo oparte jest o kod kreskowy symbolizujący patriotyzm gospodarczy. Jest symbolem kierunku, w którym zmierzamy - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na nowym logo Koalicji Polskiej, poza hasłami takimi jak: gospodarka, przedsiębiorcy, zdrowie, ekologia, środowisko, określono jeszcze kierunek, w którym chce ona podążać, a więc "polityczne centrum".

- Celem Koalicji Polskiej jest stworzenie takich warunków, by wszystkim Polakom chciało się tu żyć. Ruszamy z nową umową społeczną opartą o zasadę pomocniczości, decentralizacji państwa, prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Koalicja Polska stawia na "nowoczesny patriotyzm" i "nowoczesny konserwatyzm", a także na ludzi, którzy "tworzą miejsca pracy, ciężko pracują i płacą podatki".

Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy jedynym środowiskiem, które ma zdolność łączenia tak szerokiego łączenia środowisk

- Widzimy wzrost radykalizmu po obu stronach politycznej sceny. Polacy są zmęczeni tą ciągłą walką. Chcą racjonalnego centrum. Kiedyś taką rolę próbowała pełnić Platforma Obywatelska. Dziś przesunęła się w lewo - tak o roli, którą na polskiej scenie politycznej pełnić ma Koalicja Polska mówił Jacek Protasiewicz z UED.

- Jesteśmy jedynym środowiskiem na scenie politycznej, które ma zdolność tak szerokiego łączenia środowisk, nie tylko politycznych, ale przede wszystkim ludzkich - oświadczył szef ludowców.

W programie Koalicji Polskiej skupiono się przede wszystkim na takich obszarach jak: wspieranie przedsiębiorców, zmiany w zakresie służby zdrowia i ekologii, a także otwarcie na inicjatywy samorządowe.

- Kiedy inni tylko mówią, my robimy. Koalicja Polska składa i będzie składać konkretne projekty ustaw. Dziś przedstawiamy projekt, którzy będzie dobry dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie jaką grupę reprezentują. Składamy projekt uchwały, w której Sejm zobowiązuje rząd do tego, aby w ciągu najbliższych dwóch lat nie nakładał w Polsce żadnych nowych podatków - zapowiedziała Magdalena Sobkowiak, koordynatorka ds. programu KP.