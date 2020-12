Sondaż. Za terminem wyroku TK stoją politycy? Badani wskazują Jarosława Kaczyńskiego

Badanie dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zostało wykonane przez pracownię Kantar na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Jedno z pytań dotyczyło tego, czy ankietowani uznają ogłoszenie wyroku w czasie pandemii i rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 za odpowiedzialne. Aż 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że była to decyzja nieodpowiedzialna, przeciwnego zdania było 24 proc. respondentów, a 15 proc. nie miało zdania na ten temat.

REKLAMA

"SE": Wyrok TK o zakazie aborcji może zostać opublikowany w okolicy świąt

"Trybunał Konstytucyjny Jarosława Kaczyńskiego". Prawie połowa badanych uważa, że TK nie podjął decyzji samodzielnie.

FOR zapytało też o to, kto wpłynął na wybór takiego terminu ogłoszenia decyzji TK. 47 proc. badanych stwierdziło, że stoją za tym politycy, a 22 proc. uznało, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego była samodzielna. 31 proc. badanych nie miało zdania na ten temat. Osoby, które stwierdziły, że za decyzją TK stali politycy, zostali zapytani o to, kto konkretnie mógł być za to odpowiedzialny. Aż 80 proc. respondentów wskazało na Jarosława Kaczyńskiego, 22 proc - na Zbigniewa Ziobro, a 18 proc - na Mateusza Morawieckiego. 11 proc. uznało, że mógł za tym stać Andrzej Duda, a 5 proc. - że Adam Niedzielski. 11 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

"Wyniki tych badań pokazują, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej nie jest postrzegany jako samodzielna instytucja. Ponad 60 proc. uczestników badania zamówionego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w pracowni Kantar twierdzi, że zajęcie się aborcją w czasie pandemii COVID-19 było decyzją nieodpowiedzialną, a prawie 50 proc. wskazuje na to, że za wyborem tego terminu stali politycy, w tym przede wszystkim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pod koniec października Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzywała jedną z telewizji do zaniechania używania sformułowania »Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej«. Badanie zrealizowane przez FOR, a także inne oceny działań Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach wskazują, że bardziej właściwym sformułowaniem może być »Trybunał Konstytucyjny Jarosława Kaczyńskiego«"- komentuje FOR.

Badanie zostało zrealizowane przez Kantar w daniach 4-9 grudnia na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1015 Polek i Polaków w wieku 15+ za pomocą wywiadów bezpośrednich CAPI.

Porozumienie ws. budżetu. Kaczyński: Unia ma problemy z praworządnością