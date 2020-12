Andrzej Duda pogratulował zwycięstwa Joe Bidenowi. Zaprosił go do Polski

Wybory prezydenckie w USA odbyły się 3 listopada. Kiedy ze Stanów Zjednoczonych zaczęły spływać cząstkowe wyniki wskazujące na wygraną Joe Bidena, liderzy wielu państw zdecydowali się na wysłanie gratulacji do kandydata Demokratów. Jednym z niewielu polityków, którzy wstrzymali się z gratulacjami, był Andrzej Duda. Polski prezydent zrobił to dopiero, gdy Kolegium Elektorów oficjalnie przypieczętowało zwycięstwo Joe Bidena. List Andrzeja Dudy do prezydenta-elekta USA został wysłany 15 grudnia.

Andrzej Duda do Joe Bidena: Nasza współpraca jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna

"Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów, chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne i jakie cele można osiągnąć działając wspólnie" - napisał w liście do Joe Bidena Andrzej Duda.

Wybory w USA. Joe Biden zwycięża w Kolegium Elektorów

Prezydent Polski podkreślił, że narody polski i amerykański podzielają te same ideały i wartości, "których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego".

"Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność" - napisał Andrzej Duda.

W liście prezydenta czytamy, że Polska, wraz z innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej, powołała do życia Inicjatywę Trójmorza, a USA są nie tylko Partnerem Strategicznym Inicjatywy, ale także inwestorem Funduszu Trójmorza, który przeznacza "znaczące środki finansowe" na realizację regionalnych projektów energetycznych.

"Stając się głównym odbiorcą amerykańskiego LNG, Polska nie tylko zapewniła sobie dywersyfikację źródeł i bezpieczeństwo energetyczne, ale także stała się hubem energetycznym dla całego regionu. Mam nadzieję, że ta obopólnie owocna współpraca będzie kontynuowana pod Pana przywództwem" - napisał Duda.

Prezydent Polski podkreślił w liście do Joe Bidena, że "polsko-amerykańskie relacje stanowią filar bezpieczeństwa oraz stabilności europejskiej i transatlantyckiej".

"Polska przyjęła z uznaniem i niezmiennie docenia fakt, że podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, pod przywództwem prezydenta Baracka Obamy i Pana, jako urzędującego wówczas Wiceprezydenta, Stany Zjednoczone postanowiły zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce, wzmacniając jednocześnie wschodnią flankę Sojuszu i budując odporność całego NATO" - czytamy w dokumencie.

Duda do Bidena: Pozwalam sobie serdecznie zaprosić Pana do złożenia wizyty w Polsce

Andrzej Duda zaznaczył, że dziś także "musimy stawiać czoła wyzwaniom zagrażającym równowadze bezpieczeństwa światowego mającym swoje źródło w imperialnych resentymentach, nadużyciach władzy i łamaniu praw człowieka". Zapewnił też, że Polska będzie wspierać przemiany demokratyczne za swoją wschodnią granicą i wyraził nadzieję, że USA będą z nią współpracować w tym zakresie.

"Przykładam również duże znaczenie do naszej współpracy w zakresie walki z pandemią koronawirusa, z którą społeczność międzynarodowa zmaga się od blisko roku. [...] Połączmy nasze wysiłki na rzecz skutecznego zminimalizowania tych zjawisk - napisał Duda.

Prezydent zakończył swój list do Joe Bidena, zapraszając go do Polski.

"Panie Prezydencie elekcie, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa i życzę Panu - w imieniu Narodu Polskiego - sukcesów w sprawowaniu funkcji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczekując na nasze przyszłe spotkania i dyskusje zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach międzynarodowych, pozwalam sobie serdecznie zaprosić Pana do złożenia wizyty w Polsce" - czytamy w liście.

Andrzej Duda-Joe Biden. Podano możliwy termin spotkania prezydentów