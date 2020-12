Margot jako Matka Boska. Prokuratura wszczęła śledztwo na wniosek polityka Porozumienia

Poznań. Sąd uniewinnił mężczyznę, który blokował homofobiczną furgonetkę

O wszczęciu śledztwa w sprawie grafiki przedstawiającej Margot w roli Matki Boskiej poinformował na Twitterze wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

"Pamiętacie państwo obrzydliwą grafikę przedstawiającą Michała Sz. »Margot« jako Matkę Boską? Podczas dzisiejszego przesłuchania na komisariacie na Wilczej dostałem informację, że prokuratura na mój wniosek wszczęła śledztwo w tej sprawie! Autorom grozi nawet 2 lata więzienia" - napisał polityk.

Strzeżek: Mam nadzieje, że prokuratura znajdzie autorów tej grafiki, a sąd nie będzie pobłażliwy

Jan Strzeżek złożył zawiadomienie w tej sprawie pod koniec sierpnia 2020 roku. Przyjęła je Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. Polityk mówił wówczas, że "ci, którzy o tolerancji krzyczą najgłośniej, nie chcą sami swoich zasad stosować".

- Część działaczy lewicowych, działaczy związanych ze środowiskiem LGBT, zaczęło kolportować następującą grafikę, przedstawiającą lewicowego aktywistę Michała Sz., posługującego się pseudonimem Margot, przedstawiając go jako Matkę Boską. Ten aktywista, który został w ostatnich dniach wypuszczony z aresztu, wrócił i z powrotem zaczął robić to, co robił przed aresztowaniem. Zaczął atakować większość, która utożsamia się z wartościami katolickimi - mówił Strzeżek podczas konferencji prasowej.

Doniesienie, które złożył wicerzecznik Porozumienia, dotyczy złamania art. 196 Kodeksu karnego. Mówi on, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".