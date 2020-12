Katastrofa smoleńska. SN: Prokurator od śledztwa ws. lotu bez immunitetu. W tle pismo Macierewicza

W marcu 2012 r. poseł PiS Antoni Macierewicz złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ówczesnego szefa Biura Ochrony Rządu Mariana Janickiego. Sprawa miała związek z organizacją ochrony wizyt zagranicznych w Rosji premiera Donalda Tuska 7 kwietnia 2010 r. i prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pierwszej damy Marii Kaczyńskiej 10 kwietnia 2010 r. Prokurator Józef Gacek wchodził wówczas w skład zespołu, który prowadził śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby zajmujące się organizacją tych dwóch lotów.

Warszawska prokuratura uznała, że rozpozna zawiadomienie posła PiS już w ramach toczącego się śledztwa, nie wszczynając nowego. Do postawienia zarzutów Janickiemu nie doszło.

Izba Dyscyplinarna pozostawiła odwołanie prok. Gacka bez rozstrzygnięcia

W listopadzie 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Radomiu uznała, że Gacek "nie rozpoznał w całości zawiadomienia o przestępstwie" i "nie dokonał prawnokarnej oceny zachowania ówczesnego szefa BOR". Nim radomska prokuratura postawiła zarzuty prokuratorowi, w lipcu jego immunitet został uchylony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. W I instancji na taki krok nie zgodził się prokuratorski sąd dyscyplinarny.

- Prokuratura nie wskazuje, jakich obowiązków miałem nie dopełnić i gdzie są one zapisane i sprecyzowane - mówił wówczas Onetowi. Brak wskazania przez prokuratora oskarżającego dowodów, na których się oparł, Gacek nazwał "przerażającym". Dodał, że w sprawie przesłuchano 10 innych prokuratorów, którzy potwierdzili, że śledztwo poprowadziliby w ten sam sposób, co jego zdaniem potwierdza, że była to prawidłowa droga. - Jestem szykanowany przez prokuraturę, która w osobie szefa prokuratury radomskiej skierowała wniosek o uchylenie mi immunitetu - podsumował.

Macierewicz: Sprawa zapisu rozmowy braci Kaczyńskich to prowokacja

We wrześniu Gacek odwołał się od postanowienia Izby Dyscyplinarnej SN. Teraz, jak informuje Polska Agencja Prasowa, sprawę jeszcze raz rozpoznano w zmienionym składzie. Izba Dyscyplinarna w składzie trzech sędziów pod przewodnictwem Jarosława Sobutki zdecydowała jednak o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania. Tym samym decyzja o pozbawieniu go immunitetu pozostała w mocy.

Sprawa prok. Gacka. "Pisma Macierewicza nie sposób było potraktować jako zawiadomienia"

Prok. Gacek, tłumacząc swoje decyzje, twierdził m.in., że "pewne nieprawidłowości", których dopuścił się Marian Janicki, nie pozwalały na przedstawienie mu zarzutu o niedopełnieniu obowiązków. Podkreślał, że nie ma związku pomiędzy działaniami Janickiego a powstaniem zagrożenia dla ochranianych przez BOR osób.

Według prokuratora pisma Antoniego Macierewicza ws. szefa BOR "nie sposób było potraktować jako zawiadomienia", bo w sprawie toczyło się już postępowanie, a dokument został dołączony do akt tego postępowania. Gacek uznał także, że Antoni Macierewicz nie wskazał przepisów, które miał naruszyć Marian Janicki, nie zasugerował także działań, które powinien był podjąć prokurator.

Jedynym wątkiem dotyczącym katastrofy smoleńskiej, który zakończył się prawomocnym wyrokiem, jest sprawa zastępcy gen. Janickiego, byłego wiceszefa BOR, gen. Pawła Bielawnego, który został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za nieprawidłowości podczas ochrony wizyt Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku w Katyniu. Prokuratorem oskarżającym Bielawnego był właśnie Gacek.