Ziobro pytany, czy nazwał Morawieckiego "miękiszonem". "Traktowałem to jako wypowiedź abstrakcyjną"

W poniedziałek Zbigniew Ziobro udzielił w Polsat News pierwszego wywiadu po szczycie w Bruskeli, na którym doszło do porozumienia Polski i pozostałych krajów członkowskich ws. unijnego budżetu. Ziobro był pytany m.in. o decyzję Solidarnej Polski o pozostanie w rządzie i o to, "kto po tym szczycie okazał się miękiszonem". Określenia 25 listopada użył on sam, prezentując twarde stanowisko Solidarnej Polski, która domagała się zawetowania unijnego budżetu. - W negocjacjach nie można być miękiszonem, trzeba być twardym - mówił wówczas.

Ziobro pytany o "miękiszona". "Traktowałem jako wypowiedź abstrakcyjną"

- Ten tytuł na pewno należy się polskiej opozycji, totalnej opozycji, która zanim jeszcze doszło do porozumień to wymiękała i chciała na kolanach przyjmować każdą ofertę Berlina i Brukseli - powiedział Ziobro, pytany w Polsat News o użyte przez niego określenie "miękiszon". - Ale to nie opozycja negocjowała ws. mechanizmu praworządności, tylko polski rząd - wskazywał prowadzący program, Bogdan Rymanowski. - Czyli pan nie miał na myśli pana premiera Mateusza Morawieckiego, tak? Dobrze rozumiem? - dopytywał dziennikarz.

Wie pan... Ja to tak traktowałem jako pewną wypowiedź abstrakcyjną. Pewne mocniejsze słowo przyszło mi w trakcie tej wypowiedzi do głowy i szukałem na gorąco jakiegoś takiego zmiększenia tego słowa... I wyszło miękiszon. Ale tak naprawdę chodziło o oddanie pewnej postawy w trakcie bicia się o polskie sprawy

- stwierdził Ziobro.

Ministra sprawiedliwości pytano też o decyzję Solidarnej Polski o pozostaniu w rządzie i o to, co skłoniło jego ugrupowanie, by nie zrywać koalicji utworzonej w ramach Zjednoczonej Prawicy. - Co was trzyma w tej koalicji? Limuzyny i stanowiska? - dopytywał prowadzący rozmowę. - Panie redaktorze, odpowiedzialność za Polskę, ponieważ polityka wymaga szukania odpowiedzi idących dalej niż to, co będzie jutro - odparł Ziobro.

Opozycja byłaby bardzo szczęśliwa, gdybyśmy podjęli decyzję o wyjściu z rządu, bo to byłaby perspektywa szansy, realnej szansy dla nich do powrotu do władzy. A my oceniamy, że ta szansa byłaby dla Polski rozwiązaniem złym, fatalnym, tragicznym być może. Między innymi również dlatego, że oni na pewno nie zrobiliby nic, żeby bronić polskiej suwerenności

- dodał.

Ziobro: Nie wyrażamy zachwytu z powodu decyzji premiera. Krytykujemy ją zdecydowanie

Ziobro, choć zapewnił, Solidarna Polska pozostanie w koalicji rządzącej, podkreślił, że jego ugrupowanie "nie zmieniło zdania" w kwestii zgody na mechanizm powiązania unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności.

Nie wyrażamy zachwytu z powodu decyzji premiera. Krytykujemy ją zdecydowanie i mówimy: tu się fundamentalnie różnimy

- powiedział minister sprawiedliwości w Polsat News.

- My mówimy to, co mówiliśmy od samego początku: należało zawetować ten budżet. Non possumus. To rozporządzenie łamie traktaty europejskie i po szczycie nic tu się nie zmieniło. To rozporządzenie zostało stworzone jako narzędzie, które ma na celu ingerowanie w sprawy wewnętrzne państw UE, a w perspektywie de facto ich kolonizowanie - dodał.