PiS umacnia się na pozycji lidera. Konfederacja nie przekracza progu wyborczego [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory odbywały się w niedzielę 13 grudnia, wzięłoby w nich udział 49,2 proc. uprawnionych do głosowania. Na największe poparcie mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Swój głos na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 34 proc. badanych. To wzrost o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego sondażu. Na drugi wynik mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej wyraziło 23,4 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Do Sejmu weszłyby także: Polska 2050, na którą głosować chce 14,4 proc. respondentów (wzrost poparcia o 1,8 pkt proc.), Lewica z wynikiem 9,7 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - 6,2 proc (wzrost o 0,4 pkt proc.).

REKLAMA

Konfederacja znowu poza Sejmem

W Sejmie nie znaleźliby się posłowie z Konfederacji. Partia ta mogłaby liczyć jedynie na 4 proc. głosów i nie przekroczyłaby progu wyborczego. To spadek o 1,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu IBRiS. W sobotę pisaliśmy o wynikach sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Z niego również wynikało, że do Sejmu nie weszłaby Konfederacja.

PiS z najwyższym poparciem. Sejm bez Konfederacji i Kukiz'15 [SONDAŻ]

Badanie IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 11 i 12 grudnia 2020 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI na próbie 1100 respondentów. Błąd oszacowania wyniósł 3 proc.