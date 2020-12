PiS z najwyższym poparciem. Sejm bez Konfederacji i Kukiz'15 [SONDAŻ]

Badanie dla DoRzeczy.pl pokazuje, że jeśli w najbliższą niedzielę odbyłyby się wybory, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca mogłaby liczyć na 38,8 proc. głosów. To więcej o 1,9 pkt. proc. niż w poprzednim sondażu. Z drugim wynikiem do Sejmu weszłaby Koalicja Obywatelska, na którą głosować chce 25 proc. respondentów (spadek poparcia o 2,4 pkt. proc.). Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Polska 2050 - 13,8 proc. głosów (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 10,6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) i PSL - 6,4 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Sejm bez Konfederacji

Jak wynika z sondażu pracowni Estymator, do Sejmu nie weszłaby Konfederacja. Oddanie głosu na tę partię zadeklarowało tylko 4,9 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Z kolei jeśli Kukiz'15 wystartowałaby samodzielnie w wyborach (ostatnio partia rozstała się z PSL), nie zmieniłoby to znacząco wyników powyższych partii. Podobnie jak Konfederacja, ugrupowanie Pawła Kukiza nie weszłoby do Sejmu.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 grudnia 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1023 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.