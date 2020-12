Gowin o losie koalicji: Przedterminowe wybory nie są dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski

W czwartek unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zawarli porozumienie dotyczące pakietu budżetowego i dołączonego do niego mechanizmu praworządnościowego. Mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami co do możliwości użycia tego narzędzia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały sprzeciw.

REKLAMA

We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm ma nie być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Sukces Polski i Węgier? "Sflaczały balon, z którego robią piękny sterowiec"

Solidarna Polska krytycznie o porozumieniu ws. budżetu UE

Oświadczenie ws. porozumienia wydał przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że "rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie". Jak zaznaczył, "wynegocjowane konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska". Decyzję polskiego rządu nazwał "błędem".

- Solidarna Polska ocenia, że ta zgoda wyrażona w Brukseli jest błędem, bo konkluzje Rady Europejskiej nie są prawem - mówił w piątek w programie "Sprawdzam" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, członek Solidarnej Polski. Jak zapowiedział, w sobotę zbierze się zarząd partii, który przedyskutuje ostatnie kroki rządu.

Woś nie ma jednak racji. W dokumencie RE, do którego dotarła 300polityka.pl, zapisano, że "Komisja przyjmuje do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2020 r. dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu uwarunkowań ochrony budżetu Unii". Dalej dokument stwierdza, że Komisja "jest związana zapisami", które podano w konkluzjach.

"Przedterminowe wybory nie są dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski"

- Alternatywą dla tego rządu są przedterminowe wybory, to ostatnia rzecz, jakiej Polska teraz potrzebuje - komentował w tym samym programie wicepremier Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Jak stwierdził, "zgadza się z tymi, którzy mówią, że konkluzje Rady Europejskiej nie mają mocy prawa". - Oprócz prawa jest jeszcze realna wola polityczna - dodał.

- Konkluzji nie będzie można tak łatwo zmienić, te konkluzje są wiążące, mogą być zmienione tylko przez Radę Europejską na zasadzie jednomyślności. To rozwiązanie, które nasz rząd wynegocjował z prezydencją niemiecką i do którego przychyliły się pozostałe kraje UE, jest dużo skuteczniejszą gwarancją integralności kulturowej i suwerenności Polski niż jakakolwiek treść rozporządzenia - stwierdził Gowin. Dodał, że "przedterminowe wybory nie są dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski".

Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził w TVN24, że różnica zdań w obozie Zjednoczonej Prawicy "to jedna z wartości" i "nie widzi problemu w tej chwili dla działania koalicji". - Jestem przekonany, że ta jedna różnica nie podzieli obozu Zjednoczonej Prawicy - zaznaczył.