Tusk o porozumieniu ws. budżetu UE: Będzie można zakładać gorset rządom PiS-u i Orbana

W czwartek unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zawarli porozumienie dotyczące pakietu budżetowego i dołączonego do niego mechanizmu praworządnościowego. Mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami co do możliwości użycia tego narzędzia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały sprzeciw.

We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm ma nie być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Sukces Polski i Węgier? "Sflaczały balon, z którego robią piękny sterowiec"

Cały pakiet finansowy, czyli budżet Unii na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy po pandemii to prawie dwa biliony euro. Dla Polski przewidziano około 123 miliardy euro dotacji, w tym 27 miliardów euro z funduszu odbudowy. Poza tym Polska może liczyć na prawie 32 miliardy euro tanich pożyczek z funduszu.

Donald Tusk: PiS skompromitował siebie i Polskę

- Został uchwalony budżet, a więc wielkie pieniądze na całą perspektywę budżetową, na długie lata, plus gigantyczny fundusz odbudowy, który ma pomóc wyjść z kryzysu po pandemii COVID-19. Z tego można się tylko cieszyć - skomentował w piątek wieczorem w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Europejskiej Partii Ludowej, były szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk.

Jak podkreślił, "został także uruchomiony mechanizm praworządności". - Niektórzy myśleli, że możliwe są tutaj radykalne działania, że UE jest niemalże od obalania rządów, które łamią praworządność. To jest trochę myślenie naiwne - ocenił.

- To, co udało się uzyskać, nawet jeśli ma to kształt kompromisu, to jest to mechanizm, który pomoże jakoś mitygować takie najbardziej niepraworządne rządy, niestety mówimy dzisiaj o rządzie PiS-u i Viktora Orbana. Z całą pewnością pewien gorset dzięki ustaleniom w Brukseli będzie można im zakładać, kiedy będą przesadzali z tym naruszaniem praworządności - dodał.

Naga prawda jest bardzo przykra dla pana Morawieckiego. Po pierwsze, uzyskali dokładnie to, co mieli przed tym posiedzeniem Rady. Niczego nie wynegocjowali jeśli chodzi o pieniądze, Funduszu Odbudowy, budżet europejski, niczego nowego, niczego więcej. I jeśli chodzi o treść rozporządzenia, czyli prawo europejskie, które mówi o mechanizmie praworządności. Otrzymali coś, co jest tradycyjną metodą pracy w Unii, czyli jakieś sposób na zachowanie twarzy, jeżeli w przypadku rządu PiS można mówić, że tam jest co jeszcze zachować. Tak się robi na Radach Europejskich. Jeśli ktoś kapituluje, jak zrobił to Morawiecki, przed sensownymi argumentami skapitulował, to daje mu się na osłodę jakiś sposób ratowania twarzy

- ocenił były premier.

Donald Tusk podkreślił, że "łatwiej będzie jakoś kontrolować rząd PiS-u, jeśli chodzi o praworządność". Stwierdził również, że "Polska w czasie tych negocjacji raczej pokazała pisowską, antyeuropejską twarz".

- PiS kompromitował siebie i niestety w jakimś sensie Polskę w czasie negocjacji, bo tak naprawdę walczył o to, by bezkarnie łamać praworządność i straszył pozostałych partnerów, że zablokuje możliwość odbudowania gospodarki we Włoszech, Hiszpanii, Francji Grecji. To zostało przyjęte z niesmakiem i oburzeniem - wskazał.