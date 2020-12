Kaczyński o porozumieniu z UE. "Dostaliśmy szablę, którą będziemy mogli bronić polskiej suwerenności"

- Zrobiliśmy wszystko, żeby obronić polską suwerenność. Dzisiaj jest ona lepiej chroniona niż przed porozumieniem - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską" wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Skomentował tym samym porozumienie zawarte w czwartek na szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli. Podpisanie go było poprzedzone przez trwającą ponad tydzień dyskusją, czy Polska przystanie na warunku Rady Europejskiej.

Ostatecznie liderzy wszystkich 27 krajów członkowskich przyjęli pakiet budżetowy - zgodzili się na to także premier Polski Mateusz Morawiecki i premier Węgier Viktor Orban, którzy wcześniej grozili wetem w tej sprawie. Podczas negocjacji do porozumienia dodano zapis, że stosowanie tzw. mechanizmu praworządności, przeciwko któremu buntowały się Polska i Węgry, będzie "obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich". Na to zgodziły się wszystkie ze stron.

Jarosław Kaczyński o porozumieniu ws. budżetu UE. "Udało się zdobyć wszystko, co możliwe"

Kaczyński w wywiadzie udzielonym "GP" podkreśli, że zawarte w Brukseli sprawi, że Polska będzie miała większą autonomię w kwestii obrony suwerenności.

Dostaliśmy szablę, którą będziemy mogli bronić polskiej suwerenności (...). Ustalenia dają nam silne argumenty w walce o nasze interesy. A jeśli nasi partnerzy dotrzymają słowa, to tym lepiej, bo wówczas okaże się, iż wygraliśmy wszystko, co było do wygrania

- stwierdził, dodając, że wierzy w "zdrowy rozsądek koalicjantów". - Jesteśmy szerokim obozem politycznym, nie jest tajemnicą, iż w ramach Zjednoczonej Prawicy są ugrupowania niekiedy znacznie się różniące w niektórych kwestiach, ale mimo wszystko zdające sobie sprawę z tego, iż tylko ta większość rządowa jest w stanie najskuteczniej reformować nasz kraj, rozwijać go i bronić jego suwerenności - mówił. Nawiązał tym samym do zapowiedzi przedstawicieli Solidarnej Polski, którzy wcześniej domagali się "twardego weta" w Brukseli, a po zawarciu porozumienia z UE grożą, że odejdą z koalicji z PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że Komisja Europejska wywiązała się ze swojego zobowiązania i zatwierdziła słowo w słowo te wytyczne, które zostały wynegocjowane. - Teraz Sejm będzie mógł zapalić zielone światło dla powołania tzw. koronafunduszu. Jasno to zakomunikowaliśmy na szczycie - zgodę Sejmu uzależniamy od realizacji ustaleń - wskazał.

Bez tego rządu nie da się użyć narzędzi do obrony suwerenności

- zaznaczył Kaczyński.