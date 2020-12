Morawieckiego zapytano o los koalicji. Zacytował Reagana. "Jesteśmy ugrupowaniem dużego namiotu"

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Polsce udało się przeforsować wszystkie warunki w uzgodnieniach dotyczących pakietu budżetowego. - Oczekujemy, że Komisja Europejska w bardzo niedługim czasie zapisy przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała - podkreślił premier podczas konferencji.

Polska blokowała, ale się udało. Na szczycie UE kolejne porozumienie

"Można było nie mieć budżetu, a i tak mieć to rozporządzenie"

Szefa rządu zapytano o krytyczne głosy płynące z Solidarnej Polski. - Zjednoczona Prawica jest ugrupowaniem, jak Ronald Reagan mawiał, dużego namiotu. Mamy różne grupy, które mają prawo mieć własne poglądy na różne tematy, także zasadnicze, ostatnio widzieliśmy to w kontekście aborcji czy ustawy o zwierzętach - powiedział premier. Dodał, że szanuje "poglądy wszystkich współpracowników, partnerów".

- Tłumaczyłem wielokrotnie, że w tym przypadku można było nie mieć budżetu, a i tak mieć to rozporządzenie, i te osoby, które zajmują się prawem europejskim, mogą to szybko potwierdzić. W tej sytuacji, mam nadzieję, dojdziemy do porozumienia. Jest wiele spraw, tematów, które nas łączą, sądzę, że to porozumienie jest możliwe - powiedział Morawiecki. - Rada Europejska jest pod traktatami, ale w jakimś sensie nad prawem wtórnym, czyli rozporządzeniami. Te jej wytyczne po to są negocjowane czasem przez całą noc, by potem były realizowane. Dość szybko, w najbliższych dniach lub tygodniach przekonamy się o tym, jak Komisja Europejska będzie przekładała zapisy z konkluzji na swoje wytyczne, bo do tego się zobowiązała - podkreślił.

Kempa o "oddaniu suwerenności". Mateusz Morawiecki: Warto rozmawiać

Morawieckiego zapytano o komentarz Beaty Kempy, która stwierdziła, że Polska "uroczyście oddała suwerenność pod rządy innych państw". - Warto rozmawiać, dogadywać się i wierzyć w to, że mimo, iż kogoś poniosą emocje raz czy drugi, to nie jest koniec świata. Jakbym się miał obrażać na wszystko, co ktoś napisze na mój czy nasz temat, to trudno by było prowadzić realne działania - powiedział Morawiecki.

Budżet UE. Kempa podziękowała Ziobrze za "obronę Ojczyzny"

Porozumienie ws. budżetu UE

Porozumienie w sprawie pakietu budżetowego i mechanizmu warunkowości zostało osiągnięte wczoraj wieczorem, pierwszego dnia szczytu. Polska i Węgry wycofały sprzeciw, bo reguła uzależniająca wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych została obudowana warunkami i wytycznymi. Polscy dyplomaci podkreślają, że ustalenia szczytu dają Polsce bezpieczeństwo budżetowe. Stosowanie mechanizmu ma być ograniczone wyłącznie do ochrony budżetu przed korupcją i defraudacją oraz oszustwami finansowymi. Jest zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu. "Ochroni to Polskę przed ryzykiem arbitralnych nadużyć tego instrumentu" - podkreślają polscy dyplomaci. Po uzgodnieniach budżetowych na unijnym szczycie zapadły jeszcze ustalenia dotyczące przedłużenia sankcji wobec Rosji, oraz planu nakładania restrykcji na Turcję i wieczorem europejscy przywódcy rozpoczęli negocjacje w sprawie kształtu wniosków dotyczących klimatu.