Kiedy Andrzej Duda pogratuluje Bidenowi? Szczerski: Po wyborze przez Kolegium Elektorów

- Pan prezydent przekaże depeszą gratulacyjną prezydentowi Bidenowi po wyborze przez Kolegium Elektorów, czyli w najbliższy poniedziałek - powiedział w RMF FM szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. - Ten wybór kończy proces elekcyjny w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Wyniki wyborów w USA zostały zatwierdzone już przez wszystkie stany. Zgodnie z oficjalnymi rezultatami Joe Biden zdobył 306 głosów elektorskich, podczas gdy Donald Trump 232. Główne amerykańskie stacje telewizyjne, na podstawie swoich sondaży, informowały o zwycięstwie Bidena już na początku listopada.