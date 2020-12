Solidarna Polska rozważy wyjście z koalicji. Michał Woś: To żaden sukces rządu, to błąd

Wiceminister sprawiedliwości w rozmowie w Radiu Plus został poproszony o komentarz do efektów unijnego szczytu. W czwartek Rada Europy przyjęła porozumienie w sprawie unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy. Wcześniej Polska i Węgry zgłaszały weto w sprawie powiązania środków z praworządnością.

Michał Woś: Rozporządzenie o warunkowości nie zmieniło się ani o przecinek. Zgoda na taką formułę jest błędem

- Rozporządzenie o warunkowości, które może być taką ideologiczną pałką do używania przez instytucje europejskie, nie zmieniło się ani o przecinek. Wszystkie sukcesy, które są teraz ogłaszane, odnoszą się wyłącznie do konkluzji. A czym są konkluzje Rady Europejskiej? To jest bardzo proste. Na pewno zgoda, i tutaj to jest stanowisko Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, jest oświadczenie ministra Zbigniewa Ziobro, zgoda na rozporządzenie takim, jakim było, bez zmiany ani przecinka, bez prawnych zabezpieczeń jest błędem. Pewnie prędzej czy później to się okaże - skomentował wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski.

- Konkluzje RE, czyli ogłaszany sukces, to nie jest żaden sukces. To jest po prostu błąd. Zgodziliśmy się na świstek deklaracji politycznych, na kawałek papieru. Premier Orban parę lat temu podobnie to nazywał. Konkluzje RE nie są prawem i o tym stanowi traktat. RE nie jest organem prawodawczym. Trybunał Sprawiedliwości w kilku orzeczeniach, to już jest ustalona linia orzecznicza, mówił, że konkluzje RE nie są prawem i, co więcej, Komisja Europejska może postępować wbrew nim - dodał.

Michał Woś przyznał, że na najbliższym spotkaniu zarząd Solidarnej Polski ma omówić skutki podjętej podczas szczytu decyzji. Na razie nie ma jednak daty ani godziny tych rozmów.

- Zadecyduje o tym prezes Zbigniew Ziobro. Zarząd będzie dyskutował m.in. o pozostaniu w koalicji Zjednoczonej Prawicy, to jest oczywiste pytanie. Są różne racje, za i przeciw. Część osób mówi, żeby wyjść z rządu, że w takim rządzie pytanie czy chcemy być. Niektórzy stawiają pytanie co jest alternatywą, a alternatywą są rządy lewicy i liberałów - dodał wiceminister.

Posłowie Solidarnej Polski od początku negocjacji budżetu Unii Europejskiej opowiadali się przeciwko powiązaniu wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. Politycy upatrują w tym zapisie "utraty suwerenności". Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po ogłoszeniu kompromisu stwierdził nawet, że "wszystkie zagrożenia, o których mówił, stały się realne".