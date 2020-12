Morawiecki na wspólnej konferencji z premierem Węgier. Orban: Biedny Mateusz

Jest zgoda na pakiet budżetowy i dołączony do niego mechanizm praworządnościowy - poinformował w czwartek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Decyzję podjęli unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Kompromis był możliwy, bo mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami co do możliwości użycia tego narzędzia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały sprzeciw.

We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Jest porozumienie ws. budżetu UE

Mateusz Morawiecki i Viktor Orban na wspólnej konferencji

Premier Mateusz Morawiecki skomentował ustalenia szczytu na wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

- Mieliśmy jeden zasadniczy problem. Problem wieloznaczności zapisów, które odnosiły się do tego budżetu. Obawialiśmy się, że mogą być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś państwu środki tylko dlatego, że się komuś coś w Brukseli nie podoba. Dziś mamy ustalone, wynegocjowane razem w Viktorem konkluzje - przekonywał szef polskiego rządu.

- Są tam sformułowania, które w prosty sposób opisują ten proces. Jest tam bardzo wyraźne zdanie, że samo stwierdzenie, że jest problem z tzw. praworządnością nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego - dodał.

Mateusz Morawiecki wskazał, że "konkluzje wymagają jednomyślności i tak długo jak nie zgodzimy się na ich zmianę, tak długo to rozporządzenie nie może być zmienione". - To efekt wspólnych bardzo żmudnych negocjacji z prezydencją niemiecką i tego procesu na Radzie Europejskiej - mówił. Premier dodał, że "było kilku przeciwników tych konkluzji".

- Walczymy o nasze prawa. Walczymy o to, by te traktaty nie były zastąpione prawem wtórnym. To wszystko dzięki współpracy naszej grupy - zaznaczył.

Jest "komentarz" Kowalskiego, który powtarzał hasło "weto albo śmierć"

- Spędziłem ponad 30 lat w międzynarodowej polityce, nigdy nie widziałem czegoś takiego, nie widziałem tak trudnych miesięcy, nie pamiętam tak trudnych negocjacji - przyznał Viktor Orban. - Biedny Mateusz, bo on jest naszym dowódcą w V4 [Grupa Wyszehradzka - red.], przejął przywództwo w lipcu - zażartował.

- Angela Merkel powiedziała wyraźnie, że to tylko jeden krok. Została kolejna trudna przeciwność, którą jest ratyfikacja porozumienia przez parlamenty. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, ale teraz parlamenty będą miały szansę to przedyskutować - zaznaczył premier Węgier.

- Walczymy o nasze prawa, odrzuciliśmy szantaż, coś, co było nie do przyjęcia dla naszych państw - podkreślił Orban.

- Węgry to wspaniały kraj i zasługuje na to, by być traktowanym sprawiedliwie, co się dzisiaj stało - wskazał.