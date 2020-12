Ozdoba o porozumieniu ws. budżetu UE: Na pewno nie będę otwierał szampana

We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości.

Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązania do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Jest porozumienie ws. budżetu UE

Ozdoba: Wejście mechanizmu w życie nie będzie sukcesem

- My wyraźnie mówimy, że nie będziemy zwolennikami, nie pozwolimy na to, aby tego typu mechanizm się znalazł, ponieważ jest to sprzeczne z polityką traktatową i polską racją stanu pod względem tego elementu szantażu, który może się znaleźć w systemie prawnym Unii Europejskiej - komentował w RMF FM na kilka godzin przed osiągnięciem porozumienia poseł i wiceminister Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Jak dodał, hasło "weto albo śmierć" to "hiperbola słowna".

- Jeżeli ten mechanizm wejdzie w życie, to będzie bardzo zły sygnał i uważam, że to nie będzie sukces - zaznaczył.

Zdaniem Ozdoby, "umowa dżentelmeńska nie może być formą prowadzenia negocjacji". - To kwestia twardego zapisu, który będzie dawał gwarancję, że nie będzie szantażu, mechanizmu praworządności - wskazał.

Polityk zapowiedział, że "na pewno nie będzie otwierał szampana i na pewno nie będzie entuzjastą tych ustaleń". - Nie wyobrażam sobie, żeby mój kraj za trzy, cztery miesiące, za pół roku, za dwa lata był szantażowany w związku z wprowadzeniem tego mechanizmu, kiedy to umowa dżentelmeńska nie będzie miała znaczenia, a do głosu dojdą tylko i wyłącznie argumenty prawne - mówił.

Cały pakiet finansowy czyli budżet Unii na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy po pandemii to prawie dwa biliony euro. Dla Polski przewidziano około 123 miliardów euro dotacji, w tym 27 miliardów euro z funduszu odbudowy. Poza tym Polska może liczyć na prawie 32 miliardy euro tanich pożyczek z funduszu.