Mateusz Morawiecki: Wizja Jarosława Kaczyńskiego to równe szanse każdego Polaka

Zobacz wideo Opozycja chce odwołania Kaczyńskiego. Bielan: Nie jest możliwe rozliczanie po dwóch miesiącach

W środę 9 grudnia Sejm głosował nad wnioskiem o wotum nieufności dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który złożyła Koalicja Obywatelska. Za odwołaniem wicepremiera głosowało 216 posłów, a 233 było przeciw. Jedna osoba się wstrzymała - był to Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Jednym z obrońców prezesa PiS był premier Mateusz Morawiecki, który wyszedł na sejmową mównicę i uderzył w opozycję.

- Polskość dla was to nienormalność, dla Jarosława Kaczyńskiego za Polskę trzeba dziękować, Bogu, przeszłym pokoleniom i każdej matce, każdemu ojcu, którzy starają się dobrze wychowywać swoje dzieci. Panie prezesie, dziękuję panu za pana drogę, która doprowadziła do fundamentalnej zmiany w naszej ojczyźnie - mówił szef rządu.

Kaczyński przemówił w Sejmie. "Pomieszanie absurdów, kłamstw"

Morawiecki: Opozycja powinna wnioskować dla Jarosława Kaczyńskiego o wotum zaufania

Dzień po głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki poświęcił prezesowi Prawa i Sprawiedliwości wpis na Facebooku, powtarzając niektóre z myśli, które przedstawił w środę na sali plenarnej Sejmu.

"Rzadko zabieram głos w sposób ostry i polemiczny, ale wczoraj w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej była taka konieczność. Mamy bowiem w Polsce opozycją totalną - wobec polskich interesów i polskiej racji stanu. Ci ludzie nie chcą z nami rywalizować, ale chcą zniszczyć wszystko, co definiuje Polskę" - napisał premier.

Jego zdaniem opozycja zorganizowała "frontalny atak" na Jarosława Kaczyńskiego, który "obnażył, a potem pokrzyżował" plany swoich politycznych przeciwników.

"Wizja Polski premiera Jarosława Kaczyńskiego to wizja, która stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu. Wizja Jarosława Kaczyńskiego to równe szanse każdego Polaka. Przeciwko niej jest wizja wielu błędów, przeinaczeń, patologii i złej woli. I obojętności na potrzeby i krzywdy Polaków" - napisał Mateusz Morawiecki.

Joachim Brudziński o budżecie UE: Kaczyński gra w szachy, a nie w "dupka"

Premier odniósł się także do apeli o rozliczenie prezesa PiS z ostatnich pięciu lat jego działalności.

"Bezrobocie, pierwsza zmora III Rzeczpospolitej: spadek bezrobocia o 33 proc. w ciągu 5 lat, dane od września 2020 versus wrzesień 2015. W tym okresie wynagrodzenia wzrosły średnio o 32,5 proc. Zadłużenie zagraniczne spadło o 20 proc. W sejmie wymieniałem te dobre informacje bardzo długo, bo jest ich wiele" - czytamy we wpisie Mateusza Morawieckiego.

Szef Rady Ministrów napisał, że opozycja powinna opowiedzieć się nie za wotum nieufności, a za wotum zaufania dla Jarosława Kaczyńskiego, głosując tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość.

"Nigdy tego jednak nie zrobią, bo dla nich dobre reprezentowanie polskich interesów to wada. Ich interesy bowiem, z niewiadomych mi przyczyn, są gdzie indziej" - napisał Morawiecki.