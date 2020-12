Bp Ignacy Dec stanął w obronie o. Tadeusza Rydzyka. Mówił o "nieprzychylnych mediach"

Podczas obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja założyciel rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk wypowiedział słowa, które wywołały skandal. Duchowny mówił o pedofilii w Kościele, jednak nie poświęcił ofiarom ani słowa. Zamiast tego usprawiedliwiał przestępców, mówiąc: "To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus?". Redemptorysta mówił także o byłym biskupie kaliskim, który jest oskarżany o tuszowanie pedofilii. Nazwał go "współczesnym męczennikiem".

Bp Ignacy Dec broni o. Tadeusza Rydzyka. "Potępić należy czyny, a nie osoby"

O. Rydzyka krytykowało wielu duchownych, w tym dominikanin o. Paweł Gużyński oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wyjaśnień zażądał Prymas Polski abp Wojciech Polak, a administrator apostolski diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś przeprosił za słowa redemptorysty. Po drugiej stronie barykady stanął biskup Ignacy Dec, który postanowił bronić dyrektora Radia Maryja.

"Kto słucha wypowiedzi dyrektora Radia Maryja na antenie, ten wie, że ani on, ani całe środowisko Radia Maryja nie broni żadnych grzesznych zachowań, tym bardziej w Kościele. Spontaniczna wypowiedź, obarczona skrótami myślowymi, została powielona i jest przedstawiana w nieprawdziwym świetle. Nieprzychylne media pokazały nawet skrót tej wypowiedzi, a po niej oklaski, których nie było" - powiedział bp Dec w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Zobacz wideo Wiceminister Soboń komentuje słowa ojca Rydzyka

Duchowny zapewnił, że "Kościół jednoznacznie mówi o odpowiedzialności za grzech i nikt w Kościele nie sugeruje, że winny nie powinien ponieść kary".

"My jednak podkreślamy, że potępić należy czyny, a nie - jak czynią to liberalne media - osoby. Ojciec Tadeusz podczas rocznicy Radia Maryja nie rozsądzał o niewinności lub winie ks. bp. Edwarda Janiaka. Nie podważał także żadnych decyzji kościelnych, jakie wobec niego zostały podjęte" - mówił bp Dec.

Zdaniem biskupa o. Tadeusz Rydzyk zwrócił jedynie uwagę na to, jak media odnoszą się do Kościoła. Stwierdził, że media "nie czekając na koniec sprawy biskupa [...] wydają wyrok potępiający".

Przeprosiny o. Tadeusza Rydzyka. Tak samo jak bp Dec krytykował media

O. Tadeusz Rydzyk również nazwał swoje słowa "spontanicznymi". 8 grudnia opublikował oświadczenie z przeprosinami, w których również zwracał uwagę na media, pisząc, że "ferują przedwczesne wyroki", utrudniając tym samym rzeczowe zbadanie problemu i wyjaśnienie jego przyczyn, "aby ofiary mogły otrzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół - również zraniony takimi czynami - środki zaradcze na przyszłość".

