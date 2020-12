Ziobro komentuje doniesienia o kompromisie. "Znaczące ograniczenie suwerenności Polski. Nie zgadzamy się na to!"

W środę agencja Reutera poinformowała, że pomiędzy rządami Polski i Węgier oraz przedstawicielami Unii Europejskiej doszło do porozumienia. Anonimowy wysoko postawiony urzędnik rządowy zasugerował, że konsensus możliwy jest jeszcze przed rozpoczęciem szczytu.

REKLAMA

Reuters: Polska i Węgry zaakceptowały propozycje UE. "Zgadzamy się"

"Nie zgadzamy się na to!!!"

Do tych wciąż nieoficjalnych informacji odniósł się minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

'Konkluzje interpretujące' i 'wytyczne' nie są prawem! Prawem jest rozporządzenie. Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktów. Nie zgadzamy się na to!!! Walczmy o interes Polski

- napisał na Twitterze.

Jak będzie wyglądało stosowanie mechanizmu praworządności?

Do roboczej wersji projektu kompromisu w sprawie budżetu Unii Europejskiej dotarł dziennikarz TVN24. "Powody uruchomienia mechanizmu - czytamy - 'muszą tworzyć zamkniętą listę', a 'rozporządzenie nie odnosi się do ogólnych naruszeń'. Dodatkowo, każda procedura w ramach tego mechanizmu 'wymaga dialogu z państwami, by dać możliwość zapobieżenia sytuacji'" - podaje TVN24.

Za ocenę, czy istnieją przesłanki do zastosowania środków ma być odpowiedzialna Komisja Europejska. Środki zastosowane w ramach tego mechanizmu - według projektu konkluzji - "będą podlegały ocenie na wniosek kraju, którego dotyczą, przynajmniej po roku od wprowadzenia przez Radę".

Unijny szczyt rozpocznie się w czwartek 10 grudnia.

Kompromis ws. budżetu UE. Jak będzie wyglądało stosowanie mechanizmu praworządności?