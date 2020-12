Protest klimatyczny pod Kancelarią Premiera. "Budżet wetujesz, Polaków trujesz"

W środę po godz. 17:00 pod Kancelarią Premiera rozpoczął się protest klimatyczny pod hasłem: "Solidarna mobilizacja na rzecz klimatu i praw człowieka". To dzień przed szczytem UE, na którym powinna zapaść kluczowa decyzja dot. celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Organizatorzy ostrzegają, że "skupieni na własnych interesach politycy" mogą "zaprzepaścić naszą przyszłość".

"Mamy prawo protestować!"

Pod KPRM młodzież tańczyła i śpiewała "Last Christmas". Protestujący mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Mam prawo do zieleni", "CO2 wypie***lać" i "Budżet wetujesz, Polaków trujesz". "Wszyscy, wszyscy, wszyscy dla przyszłości", "Mamy prawo protestować!", "Mamy dość pie***lenia, są emisje do zmniejszenia", "Zmiany klimatu - wina patriarchatu" - to niektóre z haseł skandowanych przez protestujących.

Policja wzywała do nieblokowania jezdni i rozejścia się. "Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. (...) Policja nie jest waszym przeciwnikiem" - brzmiał komunikat. Funkcjonariusze grozili także interwencją. W końcu policjanci zamknęli protestujących w kotle i wzywali do opuszczenia miejsca po wylegitymowaniu się.

Na miejscu był dziennikarz Gazeta.pl Patryk Strzałkowski, który relacjonował protest na Twitterze:

Jedna osoba zatrzymana

Komenda Stołeczna Policji informowała podczas protestu, że z demonstrującymi rozmowy prowadzili funkcjonariusze Zespołu Antykonfliktowego Policji. "Z uwagi na brak reakcji ze strony protestujących oraz dalsze łamanie prawa podjęte zostały czynności legitymowania. W związku z naszymi działaniami stosowne komunikaty zostały skierowane m.in. do posłów, senatorów, dziennikarzy i przedstawicieli mediów" - poinformowała stołeczna policja.

Policjanci, podejmując legitymowanie, informują o podstawie prawnej i faktycznej czynności. W przypadku odmowy podania danych osoba zostanie zatrzymane na podstawie art. 45 par 1 kpow. Jedna osoba została zatrzymana za znieważenie policjanta.