Warszawa i Budapeszt sprzeciwiają się mechanizmowi "fundusze za praworządność" zapisanemu w rozporządzeniu dołączonym do wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i funduszu odbudowy. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę po południu, że Polska i Węgry czekają na wypracowanie porozumienia.

REKLAMA

- W tej chwili trwają negocjacje unijne, ale one jeszcze się nie zakończyły. Choć do porozumienia jest krok bliżej niż jeszcze kilka dni temu, to należy podkreślić, że same rezultaty i ostateczna propozycja porozumienia może być wypracowana na posiedzeniu Rady Europejskiej. Do tego czasu trwają negocjacje i jeszcze żadnych ustaleń nie ma - oświadczył. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli rozpoczyna się w czwartek.

"Jest deal z Niemcami i Węgrami". Rozporządzenie, ale w nowym "opakowaniu"

Jak przekazał brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej minister do spraw europejskich Konrad Szymański, Polska chce jasnego zobowiązania Komisji Europejskiej w protokole Rady Europejskiej, że mechanizm warunkowości będzie uruchamiany tylko na zasadach określonych przez unijnych przywódców. - Oczekujemy jasnej deklaracji, że sam fakt stwierdzenia naruszenia praworządności nie może uruchamiać zawieszenia płatności, to jest warstwa interpretacyjna - podkreślił.

Dodatkowym zabezpieczeniem miałoby być odesłanie mechanizmu do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, by ocenił jego zgodność z europejskim prawem. Do czasu orzeczenia Komisja ma się zobowiązać, że nie będzie sięgała po mechanizm warunkowości.

Donald Tusk: Szantaż wetem zawiódł

Negocjacje ws. unijnego budżetu skomentował w środę na Twitterze były premier, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. W swoim wpisie skierowanym do prezydentów i premierów EPL zaznaczył, że "szantaż wetem zawiódł".

"Jestem przekonany, że dzięki waszemu twardemu i jasnemu stanowisku będziemy bronić zasady praworządności i że obywatele wszystkich państw członkowskich będą zadowoleni z nowych funduszy i na nich skorzystają. Tak właśnie kończy się polityka ustępstw wobec tych, którzy podważają fundamenty naszej wspólnoty" - napisał.

W jednym z kolejnych wpisów stwierdził natomiast, że "jest nadzieja, że kończy się wreszcie polityka ustępstw".