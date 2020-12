Komendant Główny Policji w Sejmie: Nie godzę się na publiczny lincz na bohaterach czasu pokoju

Od rana w Sejmie trwa posiedzenie komisji spraw wewnętrznych. Na wniosek opozycji informacji o działaniu policji w trakcie protestów organizowanych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego udzielają szef MSWiA Mariusz Kamiński, a także Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk.

Szymczyk: Nie godzę się na publiczny lincz na moich ludziach

Posłowie pytali komendanta głównego m.in. o użycie pałek teleskopowych przez nieumundorowanych funkcjonariuszy (do czego doszło w listopadzie w Warszawie), a także interwencje mundurowych wobec dziennikarzy i osób nieletnich.

- W tym trudnym dla policji roku realizowaliśmy nasze zadania pomimo tego, że koronawirusem zakaziło się dotąd 12 tys. zakażonych funkcjonariuszy, 25 tys. trafiło na kwarantannę i pomimo tego, że wciąż mamy prawie 7 tys. wakatów. Nasze podejście jest niezmienne - jeśli ktoś łamie prawo, to nie ma dla nas znaczenia, jakie barwy reprezentuje i jakie poglądy głosi. Jestem gotowy przed komisją tłumaczyć zachowania moich podwładnych. Ponoszę ciężar odpowiedzialność za policję i nigdy przed nią nie uciekałem. Nie oczekuję na tej sali podziękowań, choć należą się one moim ludziom za ich codzienną pracę - mówił Szymczyk.

- Oczekuję od państwa szacunku dla moich podwładnych. Obiecuję i deklaruję, że nie będziemy uciekać przed prawnie określoną odpowiedzialnością. Ale nie godzę się na publiczny lincz na moich ludziach. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa. W Polsce najwięksi bandyci korzystają w prawnej ochrony nazwiska. Tymczasem w tym samym kraju do publicznej wiadomości podaje się imiona i nazwiska policjantów. To naraża nie tylko tych funkcjonariuszy, ale również ich rodziny na obrony atak i hejt. Nie godzę się na publiczny lincz na bohaterów czasu pokoju - podkreślił szef policji.

Szef policji tłumaczył odpowiadał na pytania o postrzelenie Tomasza Gutrego i zatrzymanie Agaty Grzybowskiej

Mówiąc o protestach, Szymczyk zaznaczył, że kierowana przez niego służba "nie jest stroną tego konfliktu", choć znalazła się "w samym coraz głębszego podziału społecznego". - Zapewniam, że nadal jesteśmy waszą policją i stoimy na straży waszego bezpieczeństwa - mówił.

Odpowiadając na wątpliwości dotyczące postrzelenia fotoreportera "Tygodnika Solidarność" Tomasza Gutrego (wydarzyło się to 11 listopada), Szymczyk stwierdził, że jest to dla niego "szczególnie przykra sprawa". Dodał, że wszelkie materiały dotyczące tego zdarzenia niezwłocznie trafiły do prokuratury, która oceni okoliczności postrzelenia fotoreportera.

Policjant mówił również o zatrzymaniu fotoreporterki Agaty Grzybowskiej, choć sam używał tylko pierwszej litery jej nazwiska, ponieważ "postawiono tej pani zarzuty".

- Pan poseł stwierdził, że funkcjonariusz podczas zatrzymania nie panował nad emocjami. Zachęcam, by zapoznał się pan z nagraniem z tego zdarzenia. Dwukrotnie tuż przed oczami policjanta dochodzi do użycia flesza. Policjant nie reaguje i odwraca głowę. Ale w momencie, gdy dochodzi do kopnięcia, następuje zatrzymanie osoby podejrzewanej o naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Pokazanie legitymacji prasowej w żaden sposób nie obliguje policjanta do zwolnienia takiej osoby. Jeśli znajdzie pan przepis, który jednak do tego upoważnia, osobiście pojadę przeprosić panią redaktor - powiedział Szymczyk.

Kamiński do posłów opozycji: Jak wy się zachowujecie? To jakiś nonsens

Szymczyk bronił też policjantów, którzy pod koniec października w Olsztynie wylegitymowali 14-letnią organizatorkę protestu.

- Ta osoba prowadziła zgromadzenie po drodze niewyłączonej z ruchu. Odmówiła zejścia z jezdni, więc w konsekwencji przystąpiono do legitymowania. Osoba była w kapturze i maseczce - jej wygląd nie wskazywał na to, że jest nieletnia. W związku z tym, że odmówiła podania danych, doprowadzono ją do radiowozu, gdzie te dane podała. Gdy okazało się, że jest osobą nieletnią, niezwłocznie przekazano ją pod opiekę babci. Osoba nie została ukarana, a pouczona. Do sądu przesłano jedynie materiały z tej interwencji, co jest standardową procedurą - zapewnił Komendant Główny Policji.