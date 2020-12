Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do dziennikarzy Polska Press. "Wyznaczą Wam cele i przeciwników"

Zobacz wideo Wiceminister Soboń o kupnie Polska Press przez Orlen

W poniedziałek 7 grudnia na stronie internetowej PKN Orlen pojawiła się informacja, że koncern wykupił spółkę Polska Press. Wywołało to liczne kontrowersje, ponieważ Orlen to spółka Skarbu Państwa, a Polska Press to wydawca ok. 20 regionalnych dzienników, 120 lokalnych tygodników oraz 500 portali internetowych. Wykładowca Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. Tadeusz Kowalski skomentował tę sytuację w rozmowie z OKO.press słowami: "Jest już właściwie po repolonizacji. Bo co tu jeszcze repolonizować?".

Wykupienie spółki Polska Press przez Orlen niepokoi także środowisko dziennikarskie. Do redaktorów pracujących dla portali i gazet należących do tego wydawcy zaapelowało Towarzystwo Dziennikarskie. Jego działacze ocenili, że gdyby media Polska Press miały zostać niezależne, prezes Orlenu Daniel Obajtek "nie zapłaciłby za nie ani grosza".

Zwracamy się do dziennikarzy Polska Press. Teraz macie zostać kolejnym głosem Nowogrodzkiej, a ci, którzy się nie podporządkują, będą musieli odejść. Waszymi szefami zostaną, już sprawdzeni, propagandyści z lokalnych mediów "publicznych", wyznaczą Wam cele i przeciwników. Nie możemy od nikogo wymagać heroizmu, ale pamiętajcie: możecie stawiać opór. Obowiązujące ciągle prawo prasowe gwarantuje Wam dziennikarską autonomię, prawo odmowy publikacji treści, z którymi się nie zgadzacie. Kiedyś mówiło się "Nic tak nie plami człowieka jak atrament" - Wasze teksty pozostaną. Życzymy Wam, żebyście nie musieli później się ich wstydzić

- czytamy w apelu Towarzystwa Dziennikarskie.

Organizacja ta zapowiedziała także, że będzie prowadzić monitoring zwolnień pracowników mediów zakupionych przez Orlen.

Apelujemy do zwalnianych dziennikarzy o informowanie nas o czystkach (piszcie na adres zwolnieni@towarzystwodziennikarskie.pl). Będziemy te zwolnienia nagłaśniać i spróbujemy zapewnić Wam pomoc prawną. Nie pozostaniecie sami

- pisze Towarzystwo Dziennikarskie.