PKN Orlen wykupił Polska Press. Radosław Fogiel: Właściciel ma wpływ co dzieje się w danym medium?

7 grudnia PKN Orlen poinformowała, że "rozszerza działalność w obszarze mediowym", wykupując spółkę Polska Press, która jest jednym z największych wydawców w Polsce. Informacja ta wzbudziła ogromne kontrowersje, ponieważ Orlen to spółka Skarbu Państwa. Czy ten ruch oznacza "orbanizację" polskich mediów? Takie pytanie zadano wicerzecznikowi PiS Radosławowi Foglowi, który był gościem RMF FM. Polityk stwierdził, że teza o nacjonalizacji mediów jest "absurdalna".

REKLAMA

Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Dopiero co pytano o to Lichocką

Radosław Fogiel: PKN Orlen od dawna poszerza pola swojej działalności

- Jeżeli Orlen kupił, to ktoś to sprzedał. Jeżeli ktoś był właścicielem, to było ok, a jak to Orlen kupił, to nie jest ok? (...) Co jest złego w tym, że to akurat Orlen nabył [Polska Press]? Właściciel ma wpływ na to, co dzieje się w danym medium? - mówił Fogiel, twierdząc, że nie rozumie, co jest powodem takich kontrowersji.

Wicerzecznik PiS został zapytany, czy decyzja o wykupieniu spółki Polska Press przez Orlen była decyzją polityczną. Radosław Fogiel odpowiedział, że podjęło ją szefostwo Orlenu z prezesem zarządu Danielem Obajtkiem na czele. Dopytywany o to, czy wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin o tym wiedział, odpowiedział, że "domyśla się", że jest on informowany o tym, co dzieje się w podlegających mu spółkach Skarbu Państwa.

- Koncern od dawna poszerza pola swojej działalności. Nie znam wszystkich uwarunkowań tej transakcji. Pewne przesłuchy krążyły wcześniej. Nawet dziennikarze o tym wcześniej donosili - mówił Fogiel, odpowiadając na pytanie o to, czy nie wiedział o planach wykupienia spółki Polska Press przez Orlen.

Polska Press to jeden z największych wydawców medialnych w Polsce. Do spółki należy ok. 20 gazet lokalnych (m.in. "Dziennik Zachodni", "Gazeta Wrocławska", "Dziennik Polski"), kilkanaście tygodników i magazynów (takich jak miesięcznik "Nasza Historia" czy "Strefa Biznesu".

Covidowi antyszczepionkowcy. Wirusolog rozbija ich teorie krok po kroku