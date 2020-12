Spór o budżet UE. Donald Tusk: Traktują Unię jak bankomat, ale nawet karty nie potrafią włożyć

Zobacz wideo Groźba polskiego weta w Europie. "Wierzę, że dojdzie do kompromisu"

Państwa Unii Europejskiej wciąż nie rozwiązały sporu związanego z budżetem wspólnoty na lata 2021-2027. Polska i Węgry zagroziły, że go zawetują, jeśli UE powiążę wypłaty pieniędzy z przestrzeganiem tzw. zasady praworządności, pozostałe 25 krajów członkowskich zastanawia się z kolei, jak stworzyć fundusz odbudowy po epidemii COVID-19 bez udziału Polski i Węgier. Negocjacje między skonfliktowanymi stronami nie zostały jednak przerwane. W dniach 10-11 grudnia odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, w którego trakcie liderzy państw członkowskich będą rozmawiać o możliwych wyjściach z kryzysowej sytuacji.

Przewodniczący PE: Porozumienia ws. budżetu nie można już dotykać

Donald Tusk nazwał rządzących "politycznymi monstrami"

Postawa polskiego rządu jest krytykowana przez wielu polityków, ale także przez ekonomistów, politologów i innych ekspertów. Jednym z przeciwników działań obozu Zjednoczonej Prawicy jest były premier Polski Donald Tusk, który skomentował obecną sytuację polityczną na Twitterze.

Traktują Unię jak bankomat, ale nawet karty nie potrafią włożyć. Bez głowy, serce po prawej stronie i dwie lewe ręce. Polityczne monstra

- czytamy we wpisie polityka.

Donald Tusk mówił szerzej o relacjach Polski i Unii Europejskiej w wywiadzie dla "Newsweeka". Były premier stwierdził, że działania PiS i koalicjantów mogą doprowadzić do polexitu. Zaznaczył jednocześnie, że nie jest zwolennikiem "radykalnych kroków UE wobec Polski", bo wierzy w to, że rządy PiS są dla Polski jedynie epizodem.

- I nie chcę, żeby w UE doszło do takich decyzji, których nie będziemy już w stanie cofnąć. Bo ten wielki statek płynie i skręca bardzo powoli. Ale jak już skręci, to skręci. Jeśli Unia uzna, że już dość i powie "państwu już dziękujemy", to będziemy się z tego cieszyć? Przecież to będzie prawdziwy dramat. Nie chcę, by Kaczyński wyprowadził Polskę z Unii, ale to my musimy go zastopować - mówił Tusk.

