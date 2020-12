Strajk Kobiet. Nowa strategia służb wobec protestujących? "Od razu jadą z grubej rury"

Organizatorki protestu w Oleśnicy przesłuchano w charakterze świadka. Sama sprawa toczyła się już na podstawie Kodeksu karnego i dotyczyła przestępstwa polegającego na spowodowaniu zagrożenia epidemicznego. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

REKLAMA

- Osoby protestujące są zastraszane i tego nie da się ukryć. Nie uważamy, żeby prawo zostało naruszone w ten sposób. Dbałyśmy o bezpieczeństwo wszystkich uczestniczek i uczestników - powiedziała w rozmowie z "Gazeta Wyborczą" 18-letnia Laura Kwoczała, jedna z przesłuchanych kobiet.

Zobacz wideo Policja tłumaczy się z użycia gazu wobec posłanki. Śmiszek: To jest kpina

Trzy organizatorki protestu w Oleśnicy przesłuchane przez policję. Wśród nich była 18-latka

- Do tej pory bardzo często nam wręczano zarzuty z Kodeksu wykroczeń, a teraz już sięgają po Kodeks karny. Już od razu jadą z grubej rury. My mamy po 40 lat i nas nikt nie wzywa. Przecież wszyscy wiedzą, cała Polska wie, że to my za tym stoimy, a do nas nie przyszli - stwierdziła Klementyna Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który zapewnił organizatorkom lokalnego protestu pomoc prawnika.

Jak informuje TVN24, kobiety odmówiły złożenia na policji wyjaśnień w obawie przed późniejszym postawieniem im zarzutów.

Jest komentarz policji ws. wtargnięcia na Politechnikę. "Wyrazy ubolewania"

- To nie jest tylko wylegitymowanie przez policję, mandat. To jest odpowiedzialność karna. Dla mnie jest to nieetyczne, że trzy młode dziewczyny z małej miejscowości, które walczą o swoje prawa, które tak jak Laura mają przed sobą maturę, są wzywane na policję i mam nadzieję że nie, ale być może będą oskarżone o bardzo poważne zarzuty - oceniła Małgorzata Tracz z Zielonych.

Pod listem otwartym "Stop represjom politycznym wobec protestujących" wystosowanym przez Zielonych do policjantów, sędziów i prokuratorów podpisało się ponad 130 osób w tym reżyserka Agnieszka Holland.