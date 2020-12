Janusz Sanocki nie żyje. Były poseł był zakażony koronawirusem. "Żegnaj, przyjacielu"

Były poseł Janusz Sanocki zmarł w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu - poinformował na swojej stronie internetowej portal Nowiny Nyskie. Doniesienia te potwierdził były poseł Kukiz'15 Jerzy Jachnik, który zamieścił wpis na Facebooku. "Dzisiaj o godz. 16 przegrał walkę o życie poseł Janusz Sanocki" - napisał. Marek Jakubiak dodał: "Przegrał swoją ostatnią walkę. Będę tęsknił za twoim uśmiechem i czupurnością - żegnaj, przyjacielu".

Janusz Sanocki nie żyje, był zakażony koronawirusem

Janusz Sanocki w połowie listopada poinformował, że jest zakażony koronawirusem. "Dopadł mnie covid i z ciężkim zapaleniem płuc leżę w szpitalu w Opolu. Zostałem przyjęty w czwartek, trzy dni czekałem na wynik testów. Podtrzymuję wszystkie moje krytyczne uwagi na temat wariackiej i robionej na pokaz rzekomej "walki" z covidem trzymajcie kciuki, żeby mnie nie pożarło" - pisał 19 listopada. "Jestem ciężkim przypadkiem i mam pełną opiekę. Terapia to: tlen, trzy kroplówki, w tym dwa antybiotyki i steryd, oraz zastrzyk w brzuch przeciwzakrzepowy. To takiej terapii nie można przeprowadzić w każdym szpitalu? Trzeba było robić bałagan i tworzyć specjalne szpitale? Podtrzymuję swoją krytyczną opinię o działaniach ministra [zdrowia]. Bo lekarze i personel medyczny jest bardzo dobry" - wskazywał.

1 grudnia byli partyjni koledzy Sanockiego poinformowali, że jego stan znacznie się pogorszył, w związku z czym został on przewieziony do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. "Jest w śpiączce pod respiratorem. Janusz, bądź silny!" - pisał Marek Jakubiak.

Sanocki współpracował z Kukizem, dostał się do Sejmu z ramienia Kukiz'15

Janusz Sanocki w latach 1998-2001 był burmistrzem Nysy, wcześniej należał do założycieli NSZZ "Solidarność" w tym mieście. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 przez rok był internowany - przebywał w obozach internowania m.in. w Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze i Głogowie.

Był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, należał też do Unii Polityki Realnej, a w roku 2000 został wybrany na prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW". Przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku zaangażował się w działalności ruchu Pawła Kukiza, następnie z listy Kukiz-15 uzyskał mandat posła VIII kadencji. Nie przyjęto go jednak go klubu parlamentarnego Kukiz'15, pozostał więc posłem niezrzeszonym. Sanocki słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi i niewybrednych żartów - padały m.in. podczas obrad Komisji Sprawiedliwości, której był członkiem. W 2019 roku media obiegła jego wypowiedź: "Wiesz, jak gej rzuca granat? A jak się rozmnażają geje, przez podział czy pączkowanie?". Z kolei w czerwcu 2018 roku podczas obrad komisji sprawiedliwości Sanocki nie opanował nerwów i w pewnym momencie zaczął uderzać dłonią w stół, zwracając się do Arkadiusza Myrchy słowami: "Nie przerywaj mi, gówniarzu". W październiku 2019 roku Sanocki zorganizował w biurze opolskiej delegatury głodówkę w geście protestu przeciwko zapisom w ordynacji wyborczej, która nie pozwala na kandydowanie do Sejmu obywatelom nieposiadającym poparcia partii politycznych.