Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Dopiero co pytano o to Lichocką. "Informacja w sferze plotek"

W poniedziałek 7 grudnia media obiegła informacja, że PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press, które jest jednym z największych w Polsce (dotychczasowo jego właścicielem było niemieckie wydawnictwo Verlagsgruppe Passau). Przejęcie, o którym poinformował prezes spółki, blisko związany ze środowiskiem polityków PiS Daniel Obajtek - oznacza, że we władanie Orlenu przejdzie 20 popularnych, lokalnych dzienników regionalnych (wśród nich m.in. "Dziennik Bałtycki", "Dziennik Łódzki", "Dziennik Zachodni", "Głos Wielkopolski", "Kurier Lubelski", "Polska Metropolia Warszawska", "Express Ilustrowany", Express Bydgoski" czy "Echo Dnia” oraz ich portale internetowe), a także 150 tygodników lokalnych ("Nasza Historia", "Strefa Agro", "Strefa Biznesu" oraz gazeta "Naszemiasto" i towarzyszące jej serwisy internetowe ze swoimi lokalnymi odpowiednikami).

REKLAMA

PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press, w tym 20 tytułów lokalnej prasy Fot. Gazeta.pl/Marta Kondrusik

Zobacz wideo Sikorski: Ziobro zapędził Morawieckiego w narożnik

Czytaj więcej: Ogromna zmiana w świecie prasy. PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press

Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Pytano o to Lichocką. "Informacja w sferze plotek"

Zaledwie kilka dni temu przed ogłoszeniem decyzji o przejęciu wydawnictwa przez paliwowego giganta o sprawę była pytana posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka, która zasiada w Radzie Mediów Narodowych i w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zaprzeczyła wówczas, jakoby do takiego przejęcia miało dojść, choć na początku października o planach Orlenu donosił m.in. "The Economist". Brytyjski tygodnik wskazywał wówczas, że państwowa spółka prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie przejęcia Polska Press, co jest "kolejnym elementem zapowiadanej przez PiS 'repolonizacji' mediów". Eksperci ostrzegali z kolei, że byłby to krok w stronę modelu węgierskiego, w którym po dojściu do władzy Victora Orbana niemal wszystkie tytuły medialne znalazły się we władaniu państwowych spółek.

Informacja ta jest w sferze plotek i nigdy nie została potwierdzona. Nie sądzę, żeby rozwiązaniem, jeśli chodzi o reformę rynku medialnego, było kupowanie przez spółki Skarbu Państwa konkretnych tytułów medialnych

- powiedziała Lichocka w Radiu Wrocław.

To spotkałoby się z dużą krytyką, z zaatakowaniem tego procesu pod hasłem nacjonalizacji wolnych mediów. To również nie powinno wchodzić w rachubę

- dodała, wskazując, że w kwestii regulacji na rynku medialnym powinny istnieć "rozwiązania ustawowe". - Takie, które po prostu wymuszą obecność większej liczby graczy na rynku medialnym, ale nie poprzez wykupywanie mediów przez spółki Skarbu Państwa - mówiła.

O tym, że jedna z państwowych spółek może chcieć przejąć Polskę Press, spekulowało się od lat. W 2016 roku "Gazeta Wyborcza" pisała, że może to być pierwszy krok rządu PiS w stronę repolonizacji mediów. Jak opisywano, kupującym Polska Press Grupę miał być początkowo bank PKO BP, a transakcję sfinalizowano by przed wyborami samorządowymi w 2018 roku - spółka jednak zdementowała doniesienia.