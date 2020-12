Minister Michał Dworczyk podczas wywiadu na antenie TVN 24 został zapytany o słowa wypowiedziane przez Tadeusza Rydzyka podczas 29. urodzin Radia Maryja, które odbyły się w ostatnią sobotę. Redemptorysta poruszył wówczas temat przestępstw seksualnych biskupa Edwarda Janiaka (choć nie użył określenia "pedofilia" ani nie wspomniał o ofiarach księży, którzy wykorzystywali dzieci), którego nazwał "współczesnym męczennikiem".

Dworczyk o słowach Rydzyka: Protestuje przeciwko atakom na Kościół

- Co pan myśli o tych słowach? - pytała ministra Dworczyka dziennikarka TVN 24. - Ja nie słyszałem tych słów, znam je wyłącznie z omówień, w związku z tym trudno mi się odnosić - odpowiedział szef KPRM. - Cytuję je panu wiernie, nie wierzę, że pan nie ogląda telewizji i ich nie słyszał - mówiła dalej dziennikarka. - A ja nie wierzę dziennikarzom TVN-u, bo prosiliście państwo o rozmowę na temat szczepionek, a pyta mnie pani o inne tematy - dodał polityk. Po tych słowach prowadząca program poinformowała go, że wypowiedź Tadeusza Rydzyka zostanie mu przedstawiona na antenie, by mógł się do niej odnieść. - Posłuchajmy jej razem - podkreśliła.

Na antenie przytoczono słowa Tadeusza Rydzyka o biskupie Janiaku: - Dostałem wiadomość od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik (...) To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja.

- Ja oczywiście zgadzam się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, że jeżeli chodzi o ocenę winy, to tym się zajmuje sąd i sąd powinien być jednoznaczny absolutnie... Też nie ma zgody na relatywizowanie przestępstw związanych z pedofilią, tutaj nasza formacja [PiS - red.] zaostrzyła w tym obszarze prawo - powiedział Michał Dworczyk.

Natomiast również zgadzam się z wypowiedzią, czy tak przynajmniej rozumiem ten fragment tej wypowiedzi, który pokazano, że ojciec Tadeusz Rydzyk protestuje przeciwko atakom na Kościół, z którymi mamy ostatnio do czynienia

- skwitował.