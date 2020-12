Prymas Polski reaguje na słowa o. Rydzyka na temat bp. Janiaka. Domaga się wyjaśnień

W sobotę podczas mszy w Toruniu z okazji obchodów 29-lecia Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk nazwał bp. Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem". - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. (...) Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - powiedział Rydzyk. Bp Edward Janiak jest oskarżany o tuszowanie pedofilii.

Terlikowski o słowach Rydzyka: Porównanie ks. Janiaka do męczennika szkodzi Kościołowi

Teraz "Fakty" TVN informują nieoficjalnie, że w sprawę zaangażował się abp Wojciech Polak. Prymas Polski chce wyjaśnień w sprawie tej wypowiedzi.

Prowincja warszawska o słowach o. Rydzyka

Oświadczenie ws. słów zakonnika wydała też prowincja warszawska redemptorystów. Redemptoryści napisali, że potępiają całkowicie "grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie ich lub zwłokę w wyjaśnianiu spraw". "Wsłuchani w jasny głos Kościoła mamy przekonanie, że wyjaśnianie prawdy jest pierwszym krokiem w uleczeniu ran zadanych przez przestępców poszczególnym ofiarom jak i całej wspólnocie Kościoła. Radio Maryja i inne media z nim związane niejednokrotnie wyrażały swoje stanowisko potępienia dla pedofilii i konieczności pomocy ofiarom, zgodne z dokumentami Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Polsce" - czytamy w oświadczeniu. "Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka 5 grudnia 2020 r. była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej. Ojciec Dyrektor nie komentował decyzji Kościoła dotyczącej ks. biskupa Janiaka" - przekonuje prowincja warszawska redemptorystów.