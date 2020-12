Hołownia komentuje urodziny Radia Maryja. "Rydzyk napluł w twarz ofiarom księży-gwałcicieli dzieci"

W sobotę zorganizowana została 29. rocznica powstania Radia Maryja. Na uroczystości byli obecni politycy Zjednoczonej Prawicy, m.in. Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. O. Tadeusz Rydzyk poruszył m.in. temat pedofilii. - To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. [...] Nawet jeżeli jakiś katolik wygaduje czy nawet ksiądz, jak wychodzi taki guru i opowiada i sądzi innych. Zadzwońcie do niego, porozmawiajcie z nim i z jego przełożonym porozmawiajcie i niech się uciszy - mówił redemptorysta. Natomiast byłego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który oskarżany jest o tuszowanie pedofilii, nazwał "współczesnym męczennikiem".

"Napluł w twarz"

Do powyższych słów, a także całej sobotniej uroczystości odniósł się na Facebooku Szymon Hołownia. Podkreślił, że nazywanie Rydzyka "ojcem" jest obelgą dla wszystkich ojców. "Urządził imprezę liturgiczno-polityczną z okazji kolejnej rocznicy założenia Radia Maryja. Urządził ją - co wyraźnie wynika ze zdjęć - bezczelnie naginając przepisy, które milionom Polaków zabraniają w czasie pandemii spotkać się w gronie większym, niż pięć osób, a w kościołach wyznacza restrykcyjny limit frekwencji. Co znamienne - w tej kpinie z prawa brali udział ministrowie rządu, który te zasady wprowadzał: Ziobro i Błaszczak" - napisał Hołownia. Zaznaczył, że tą imprezą Rydzyk "wymierzył policzek wszystkim Polakom, którzy musieli zamknąć swoje kina, teatry, siłownie, hotele", "którzy odchodzą z kwitkiem spod drzwi swoich kościołów" i spędzają Boże Narodzenie bez swoich bliskich.

- stwierdził Szymon Hołownia. Lider Stowarzyszenia Polska 2050 zaznaczył, że Tadeusz Rydzyk napluł w twarz polskim katolikom, ofiarom księży-gwałcicieli dzieci oraz wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. "Napluł w twarz ofiarom księży-gwałcicieli dzieci, których wstrząsające wyznania ośmieszył, a zbrodnie, których się na nich dopuszczono - zbagatelizował. Napluł wszystkim obywatelom RP - bo dzięki patologicznemu żenieniu Kościoła z polityką, mógł pleść te brednie w obecności polskiego ministra sprawiedliwości. Pokazując przy tym dno moralne, które osiągnęła ta wycierająca sobie gębę co chwila 'wartościami chrześcijańskimi' władza" - napisał polityk.

Hołownia zapowiedział, że jeśli jego ruch dojdzie do władzy, to Rydzyk zostanie rozliczony z "niszczenia naszej wspólnej Rzeczpospolitej, z każdej otrzymanej od państwa złotówki dla swoich licznych biznesów i każdego upodlającego ludzi słowa". Podkreślił, że minister już nigdy nie będzie mylony z ministrantem.

- napisał Szymon Hołownia.