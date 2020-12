Rydzyk usprawiedliwiał księży-pedofilów, Rzecznik Praw Dziecka nie zareagował. "Co czują ofiary?"

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Trwa burza związana z weekendowymi obchodami 29. urodzin Radia Maryja. Podczas uroczystości w Toruniu założyciel stacji o. Tadeusz Rydzyk mówił o pedofilii w Kościele w sposób, który dla wielu komentatorów jest skandaliczny. Nie poświęcił ani słowa ofiarom przestępstw seksualnych, ale usprawiedliwiał duchownych, którzy dopuścili się wykorzystywania dzieci.

- To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże - mówił Rydzyk.

Duchowny mówił także o bp. Edwardzie Janiaku, który zrezygnował z funkcji biskupa kaliskiego, gdy jest oskarżany o tuszowanie pedofilii. Zdaniem o. Tadeusza Rydzyka bp Janiak jest "współczesnym męczennikiem".

Rzecznik Praw Dziecka oklaskiwał o. Tadeusza Rydzyka? "To hańba dla Polski!"

Skandal wywołały nie tylko słowa redemptorysty, ale także fakt, że oklaskiwali go kościelni hierarchowie i politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy. Kiedy o. Tadeusz Rydzyk mówił o pedofilii, w kościelnej ławie siedział m.in. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, co nie uszło uwadze polityków i dziennikarzy.

"Rydzyk broni pedofilów w sutannach, a Prokurator Gen. słucha i klaszcze! Podobnie Rzecznik Praw Dziecka! Co czują ofiary podofilów, jeśli Prokurator, RPD klaszczą, gdy ze sprawców robi się męczenników? Co czują molestowane dzieci? To hańba dla Polski!" - napisała na Twitterze posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

"Oto »Rzecznik« Praw Dziecka bijący brawo po słowach Tadeusza Rydzyka na temat pedofilii wśród księży. Po raz kolejny Mikołaj Pawlak pokazuje, że nie zależy mu na ofiarach pedofilii w Kościele. Taka osoba z pewnością nie może być Rzecznikiem Praw Dziecka" - napisał na Twitterze asystent społeczny posłanki KO Urszuli Zielińskiej, opatrując swój wpis hashtagiem #odwołaćRPD.

"Wątek o największych obrońcach dzieci na polskiej prawicy: [...] 4. Rzecznik praw dziecka, Mikołaj »trzeba odróżnić klapsa od bicia« Pawlak, z pokorą słuchający słów Rydzyka o pedofilach-męczennikach i bijący brawo" - skomentowała redaktor naczelna telewizji WTV Michalina Kobla.

Rzecznik Praw Dziecka zajął stanowisko. "Pokusa nie tłumaczy przestępstwa"

Po tym, jak dziennikarze zaczęli nagłaśniać sprawę, w mediach społecznościowych Rzecznika Praw Dziecka pojawiło się krótkie stanowisko.

"Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Wpis skomentował m.in. dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Życiński.

"I dlatego rzecznik praw dziecka nie wstał i nie wyszedł, gdy padły te słowa. I potrzebował dwóch dni, by zabrać głos. Żałosne" - skwitował reporter.