Radosław Sikorski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie unijnych finansów z zasadą praworządnością. Premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027. Szef polskiego rządu wysłał list w tej sprawie do liderów unijnych instytucji: przewodniczących Rady Europejskiej Charlesa Michela i Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a także do Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, które kierują w tym półroczu pracami UE. Podkreślił w nim, że Polska zgadza się na przepisy, które będą chronić interesy finansowe Unii na przykład przed oszustwami, ale nie może się zgodzić na nieprecyzyjne kryteria praworządnościowe, które mogą utorować drogę do dyskryminacyjnych praktyk wobec któregoś z państw. Również premier Węgier Viktor Orban zagroził wetem.

