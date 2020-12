Ziobro złożył do TK wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski. "Zachwyt nad ZSRR"

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, wniosek został złożony po otrzymaniu zgłoszeń od osób fizycznych. "W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP" - czytamy w komunikacie prokuratury.

REKLAMA

Prokuratura Krajowa pisze, że analiza działalności ugrupowania wykazała, iż jego członkowie kwestionują demokratyczny porządek Polski, nawołując do rewolucji na wzór rosyjskiej rewolucji październikowej. Według PK celem partii jest nie tylko przejęcie władzy, lecz także doprowadzenie do przymusowej kolektywizacji i nacjonalizacji.

"Wyrażony jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Radzieckiego"

Jak czytamy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej, w programie KPP "wyrażony jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Radzieckiego", a jej członkowie przekonują o rzekomej wyższości ustroju panującego w ZSRR w okresie "czerwonego terroru", wielkiego głodu i terroru stalinowskiego nad wolnorynkowym systemem demokratycznym. "Wychwalają oni także stopień demokratyzacji życia publicznego w ZSRR, krzewienie kultury przez bolszewików i utrwalanie powszechnego dobrobytu. Wszystko, co sowieckie, jest w działalności programowej KPP gloryfikowane i usprawiedliwiane, w tym również radzieccy dowódcy, którzy wsławili się między innymi zwalczaniem polskiego podziemia niepodległościowego, atakiem ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, czy działaniami Armii Czerwonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku" - wskazuje Prokuratura Krajowa. Jak dodaje, KPP w swoich publikacjach nie tylko nie potępia zbrodni katyńskiej, lecz także wręcz ją relatywizuje. Gloryfikuje takich zbrodniarzy, jak Józef Stalin i Feliks Dzierżyński.

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro: W negocjacjach nie można być miękiszonem, trzeba być twardym

W komunikacie czytamy, że w ocenie ministra i prokuratora generalnego dążenie do wprowadzenia w Polsce ustroju komunistycznego na wzór sowieckiej Rosji jest odwoływaniem się do totalitarnych metod i praktyk komunizmu, co zgodnie z prawem jest zakazane. Prokuratura Krajowa podkreśla, że taki zakaz został wprowadzony nie bez powodu, biorąc pod uwagę fakt, że Polska jako państwo została w przeszłości zrujnowana przez totalitaryzmy nazistowski i komunistyczny. "Z tego względu Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane" - czytamy.

PiS kontra KPP

KPP jest na celowniku Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat. W 2014 roku poseł PiS Bartosz Kownacki złożył na partię zawiadomienie w prokuraturze, ta jednak umorzyła postępowanie dot. propagowania ustroju totalitarnego. O wniosku prokuratury do TK ws. komunistycznego ugrupowania "Gazeta Wyborcza" informowała już w 2017 roku. - Prowadzimy analizę dotyczącą wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją działalności KPP - mówiła wówczas Ewa Bialik, rzeczniczka PK. "Wyborcza" szacowała w 2017 roku, że Komunistyczna Partia Polski liczy ok. 300 członków.