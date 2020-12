Roman Giertych chce, by po zmianie władzy zdelegalizowano PiS. "Zorganizowana grupa przestępcza"

W piątek Roman Giertych zapowiedział na antenie TVN24, że zamierza powrócić do polityki. Były wicepremier zaznaczył, że w kolejnych wyborach mógłby ubiegać się o mandat senatora. Dzień później adwokat opublikował na Facebooku listę spraw, którymi chciałby zająć się już jako polityk. Najważniejszą z nich ma być utworzenie "Komisji Śledczej ds. nielegalnych działań PiS w latach 2015-2021".

Giertych chce powołania "Komisji Śledczej ds. nielegalnych działań PiS"

"Publicznie zapowiedziałem wczoraj, że zamierzam wrócić do polityki i startować w najbliższych wyborach (mam nadzieję, że będą one w przyszłym roku). Ponieważ chciałbym zająć się organizowaniem pracy Komisji Śledczej ds. nielegalnych działań PiS w latach 2015-2021, to rozpoczynam dyskusję, czym w pierwszej kolejności powinna się ta Komisja zająć. Oczywiste jest dla mnie, że trzeba to bardzo dobrze przygotować, aby w ciągu pół roku przeprowadzić całe rozliczenie" - napisał Giertych. Wymienił też dziesięć zagadnień, nad którymi owa komisja powinna się pochylić:

Sprawa zamachu na Trybunał Konstytucyjny i wydawania wyroków przez nieuprawnione osoby, Sprawa nielegalnego powoływania sędziów i Izb w Sądzie Najwyższym - nielegalne wydawanie wyroków. Zamach na ten konstytucyjny organ, Nielegalne powołanie KRS - nielegalne uchwały tego gremium, Kradzieże, przywłaszczenia, korupcja, nepotyzm, Ukrywanie przestępczości związanej z PiS, Prześladowania przeciwników politycznych i demonstrantów, Zbrodnicze zaniechania przygotowania kraju na epidemię, Nielegalne naciski na sędziów i prokuratorów, Nielegalne wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych, Zamiana mediów publicznych w media partyjne.

"Te dziesięć tematów można oczywiście jeszcze poszerzać i ich hierarchia może być inna. Proszę o pomysły i podpowiedzi" - dodał.

"Prokurator Generalny powinien zawnioskować do TK o delegalizację PiS"

Giertych podkreślił też, że równolegle z pracami komisji, postępowanie wobec osób, które nie podlegają osądowi Trybunału Stanu, powinna prowadzić prokuratura.

"Główne śledztwo winno się toczyć w związku z art. 258 kk - zorganizowana grupa przestępcza zmierzająca do popełnienia szeregu przestępstw takich jak przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, podszywanie się pod funkcjonariuszy publicznych np. sędziów, ukrywanie przestępstw, fałszerstwa, przywłaszczenia np. w sprawie afery KNF (...). W ramach tego postępowania należy postawić pilnie zarzuty kierownictwu PiS" - wskazuje adwokat.

W opinii byłego wicepremiera jeszcze przed zakończeniem prac komisji Prokurator Generalny powinien zawnioskować "do prawidłowo powołanego Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację PiS i o przekazanie majątku tej partii na cele społeczne".

"Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym byłoby dobrym prejudykatem (czyli przesądzałoby pewne kwestie prawne) do wyroków Trybunału Stanu wobec osób podlegających pod niego (m.in. Andrzej D., Jarosław K., Mateusz M., Zbigniew Z., Beata S.)" - napisał Giertych.

Sąd: Giertych nadal może wykonywać zawód adwokata

W czwartek Sąd Rejonowy w Poznaniu ostatecznie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze nałożone przez prokuraturę na Romana Giertycha. Dotyczyły one m.in. kwestii wykonywania zawodu adwokata. Sąd zdecydował, że Giertych nie musi też - jak chciała prokuratura - wpłacać pięć milionów poręczenia majątkowego, nie obowiązują go także inne środki zapobiegawcze, takie jak zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Decyzja w tej sprawie jest prawomocna.

Fiasko działań prokuratury ws. Giertycha. "Będą dalej mnie ścigać"

Wcześniej śledczy chcieli postawić Giertychowi i 11 innym osobom (w tym biznesmenowi Ryszardowi Krauzemu) zarzuty w związku z rzekomym przywłaszczeniem środków spółko Polnord i praniem brudnych pieniędzy. Na wcześniejszych rozprawach sąd uznał, że prokuratura nie uprawdopodobniła popełnienia przez nich czynów zabronionych.