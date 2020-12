Nie będzie śledztwa ws. przemówienia Kaczyńskiego. Lewica zarzucała mu podżeganie do przemocy

- Zawiadomienie posłów Lewicy rozpoznawane było w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. W przedmiotowej sprawie w dniu 20 listopada 2020 r. wydana została decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - powiedziała Wirtualnej Polsce Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie.

Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa ws. wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Jak przypomina portal, zawiadomienie złożyli na początku listopada Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek. Według polityków, prezes PiS "wyczerpał znamiona przestępstw: podżegania do przemocy, do gróźb, do udziału w bójkach, a także przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego, czyli wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego".

Chodzi o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły w jego orędziu 27 października. Szef PiS i wicepremier ds. bezpieczeństwa odniósł się w nim do trwających protestów ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. - W tych demonstracjach często na wezwanie dorosłych uczestniczą dzieci, szkodliwość tego aspektu jest szczególny. Trzeba się temu przeciwstawić, to obowiązek państwa, ale także nasz, obywateli. Musimy bronić polskich kościołów za wszelką cenę - powiedział. - Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane - mówił Kaczyński.

