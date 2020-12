Premier o wiązaniu budżetu z praworządnością. "UE może wejść w poważny konflikt i długotrwałe turbulencje"

- Poprzez to rozporządzenie Unia Europejska może wejść w bardzo poważny konflikt i długotrwałe turbulencje - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do mechanizmu połączenia budżetu UE z praworządnością. - Mówimy wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć budżetu na kolejne siedem lat w przypadku, gdy równolegle będzie przyjmowane to rozporządzenie - podkreślił.

