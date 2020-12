Holandia chce postawić Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości. RMF: Ludzie Ziobry szykują odwet

We wtorek holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, w której zwrócono się do tamtejszego rządu o postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie praworządności. Izba niższa Stanów Generalnych chce, aby rząd Marka Ruttego do 1 lutego przyszłego roku przedstawił parlamentowi sprawozdanie z przygotowań do zaskarżenia, "najlepiej wspólnie z innymi podobnie myślącymi krajami". Jakie zarzuty stawia Polsce Holandia? M.in. to, że mimo orzeczenia TSUE z kwietnia, w Polsce wciąż działa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Holenderski parlament wezwał do postawienia Polski przed unijnym trybunałem

RMF: Solidarna Polska szykuje odwet

Jak dowiedział się Patryk Michalski z RMF FM, w ramach odwetu za działania Holandii Solidarna Polska będzie domagała się uruchomienia wobec niej procedury przewidzianej w artykule 7. Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy "stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii".

Przepis ten w swym najbardziej radykalnym wariancie przewiduje ukaranie danego kraju sankcjami - np. odebraniem prawa głosu na szczytach w Brukseli. Politycy partii Zbigniewa Ziobry uważają, że holenderski system prawny pozwala na kreatywną księgowość i nieuczciwe rozliczenia podatkowe

[Solidarna Polska] Zaprezentuje raport m.in. ws. ewentualnych oszustw podatkowych. Zaproponują utworzenie komisji śledczej w PE

- poinformował na Twitterze Patryk Michalski.

Dziennikarz RMF FM podkreśla, że nie wszyscy politycy są przychylni do tego pomysłu. "Grupa stronników premiera Mateusza Morawieckiego uważa, że to wręcz atakowanie własnego rządu i osłabianie pozycji negocjacyjnej w czasie, kiedy Polska walczy o to, by unijny budżet nie był powiązany z praworządności" - podkreślił Patryk Michalski.

