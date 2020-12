"Rzeczpospolita": Asystenci Kaczyńskiego dobierani według klucza. Niemal wszyscy byli pracownikami kolei

"Rzeczpospolita" zauważa, że asystentami wiceministra ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego zostają byli pracownicy spółek PKP: Karolina Czerwińska (pracowała w PKP), Piotr Mazur (pracował w PKP InterCity), Sławomir Starzec (najnowszy asystent, były pracownik PKP Cargo) oraz były już asystent Piotr Zegadło (również były pracownik kolei). O tę zależność dziennik zapytał Centrum Informacji Rządu, które odpowiedziało ogólnie, ale nie na zadane pytania.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa transportu kolejowego

Paweł Olszewski, szef sejmowej Komisji Infrastruktury, uważa, że w takim razie Jarosław Kaczyński powinien być wicepremierem ds. bezpieczeństwa transportu kolejowego. Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jego zdaniem "spółki kolejowe wyjątkowo mocno obsadzane przez partyjną młodzieżówkę PiS. A to właśnie młodzi działacze i sympatycy PiS tworzą dziś gabinet wicepremiera". Polityk przypomniał także, że co jakiś czas słychać o politycznych nominacjach we władzach PKP, np. w sierpniu do rady nadzorczej PKP Cargo powołany został stryj prezydenta i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Duda.

Jeden z posłów partii Kaczyńskiego powiedział anonimowo "Rzeczpospolitej", że nie sądzi, aby członkowie gabinetu mieli znaczący wpływ na wicepremiera.

Do Kaczyńskiego generalnie trudno jest się dostać. Wpływ mają na niego osoby, które wchodzą do jego gabinetu, a to jest ograniczone grono, góra kilkudziesięciu ludzi

- podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" polityk.

Z klucza "kolejowego" nie jest zatrudniony natomiast szef gabinetu wicepremiera Michał Moskal, 26-letni lider młodzieżówki PiS. Z PKP nie był związany też Eliasz Grubiński, który przez kilka tygodni był doradcą Kaczyńskiego.