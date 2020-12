Przyłębska: Trybunał Konstytucyjny jest instytucją proobywatelską. Nie zawsze jest to akcentowane

Podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się w czwartek, przedstawiono informację dotyczącą orzecznictwa Trybunału w 2019 roku. Odczytano również list przesłany do sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Duda: Ustrojodawca przewidział, że TK będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne

Prezydent podkreślił, że Trybunał przez swoją działalność orzeczniczą w istotny sposób wpływa na ustawodawstwo, orzecznictwo sądów i naukę prawa. Dodał, że przede wszystkim jednak sąd konstytucyjny wywiera wpływ na życie obywateli.

Duda napisał też, że rola i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego jest istotna, ponieważ jest on jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania o zgodności ustaw z Konstytucją jako aktem najwyższym w hierarchii źródeł prawa. W liście Andrzej Duda akcentował niezawisłość sędziów Trybunału i ich podleganie wyłącznie konstytucji. "Ustrojodawca przewidział, że Trybunał Konstytucyjny będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne, wymagające ważenia istotnych dóbr po to, aby przepisy ustawy zasadniczej były w pełni respektowane"- napisał prezydent.

Prezydent podsumował, że obowiązkiem jego oraz Sejmu i Senatu jest bezwzględne stosowanie się do postanowień Trybunału "w interesie trwałości, stabilności i praworządności Rzeczpospolitej, i stanowionego przez nie prawa".

Przyłębska: Apeluję i żądam zaprzestania używania w przestrzeni publicznej sformułowania "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej"

W swoim wystąpieniu podczas zgromadzenia ogólnego sędziów, prezeska TK Julia Przyłębska stwierdziła, że w ubiegłym roku kierowana przez nią instytucja "w sposób znaczący koncentrowała się na rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych i wniosków, które dotyczą kwestii najważniejszych dla obywateli", co ma wynikać ze statystyk.

"W moim przekonaniu nie zawsze jest to odpowiednio akcentowane w sferze publicznej, ale Trybunał jest instytucją proobywatelską, instytucją, której celem jest załatwianie spraw obywatela wtedy, gdy prawo nie jest względem jego praw i wolności odpowiednio ukształtowane" - oceniła Przyłębska cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Prezeska TK wystąpiła też z "apelem" i "żądaniem" o to, by zaprzestać używania w przestrzeni publicznej określenia "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej".

"Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym, którego nazwa i działalność określone są przepisami art. 188 do 197 Konstytucji RP, a ja jestem jego prezesem. [...] w związku z ciągle powtarzającymi się tezami, podważającymi status sędziów TK i jego prezesa, po raz kolejny oświadczam, że wszyscy sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami, również wybór prezesa został dokonany zgodnie z prawem, co potwierdził też Trybunał w swoim orzecznictwie" - zaznaczyła Przyłębska.