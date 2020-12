Ryszard Terlecki o konflikcie z UE. "A jak sobie Europa bez nas poradzi? To też jest pytanie ważne"

- A jak sobie Europa bez nas poradzi? To też jest pytanie ważne - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany przez dziennikarzy, czy ewentualne odcięcie środków unijnych nie wpłynie na pogorszenie się dobrobytu Polaków. - Nie mówmy o tym, co się może stać najgorszego czy złego. Myślmy na razie optymistycznie, że to się pozytywnie rozwiąże - dodał, wskazując, że "przecież w Unii też nie są wariaci".

