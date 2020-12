Spór Terleckiego z Jackowskim na własnym podwórku. Jeden mówi o "szkodniku", drugi o "ośmieszaniu Polski"

W środę senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy znoszącej zakaz handlu w niedzielę - 6 grudnia. Za przyjęciem nowelizacji w zaproponowanym kształcie głosowała większość senatorów z PiS oprócz między innymi Jana Marii Jackowskiego, Rafała Ślusarza, Zdzisława Pupy, Andrzeja Pająka i Mieczysława Golby. Ponadto Jackowski złożył poprawkę do tej ustawy.

REKLAMA

Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Senat przyjął nowelizację ustawy

Terleckiemu opadają ręce

Ryszard Terlecki pytany w czwartek w sejmie o to, jak odniesie się do zachowania senatora Jackowskiego i czy wezwie go "na dywanik" odpowiedział, że widzi "coraz mniej" miejsca dla niego w klubie PIS.

Prawdę mówiąc, to już mi ręce opadają. Nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże

- mówił Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek na uwagę dziennikarzy, że Jackowski nie był jedynym senatorem, który głosował przeciwko ustawie, odparł, że to właśnie on jest "szkodnikiem".

Prezydent pisze o węglu: Będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego

Zobacz wideo Czy sieć 5G zrewolucjonizuje internet? „Ta technologia już jest za rogiem”

Przytyki Terleckiego

Według senatora marszałek Terlecki powinien ustąpić ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i szefa klubu, jeśli przytyki z jego strony dotyczą krytyki działań PiS przez Jackowskiego. Senator zarzuca mu także nieprzeprowadzenie reasumpcji głosowania ustawy covidowej w październiku. Według polityka było to "kompromitujące" dla Sejmu i rządu. Jackowski twierdzi, że "te zabiegi i kuglowanie z niepodpisywaniem ustawy, ośmieszyło państwo polskie".

Ubolewam, że pan marszałek Terlecki, zamiast dobrze zarządzać klubem, zajmuje się recenzowaniem i atakowaniem mojej osoby za to, że bronię wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości i piętnuję działania, które są sprzeczne z naszym programem i tym, co deklarowali liderzy

- skomentował słowa Terleckiego Jan Maria Jackowski.