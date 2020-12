Marszałek Tomasz Grodzki: Chyba nic gorszego niż obecny rząd spotkać nas nie może

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapewniał, że opozycja będzie gotowa przejąć władze, jeśli dojdzie do upadku rządu. Przekonywał też, że wiele wskazuje na to, iż rządy Prawa i Sprawiedliwości nie przetrwają do wyborów, które mają się odbyć za trzy lata.

