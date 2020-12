Były polityk SLD Bronisław Dankowski, który w latach 1997-2005 był posłem na Sejm i współtworzył struktury w wielkopolskiej Wrześni, zmarł w wieku 76 lat. Informację o śmierci byłego posła podał lokalny portal Września.info oraz Radio Września, które na swojej stronie przekazało: "Wielka strata dla Wrześni. Przez całe życie powtarzał, że jest człowiekiem Lewicy. Z jej ramienia dostał się do Sejmu, a później do rady miejskiej".

Bronisław Dankowski nie żyje. Polityk miał 76 lat

Dankowski od 1965 do 1974 należał do Związku Zawodowego Metalowców, a potem był też członkiem zarządu krajowego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W roku 1990 roku wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a 9 lat później - do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Od 1997 roku do 2005 roku był posłem na Sejm III i IV kadencji - kandydował z okręgów poznańskiego i konińskiego. W Sejmie zasiadał m.in. w Komisji Gospodarki i Komisji Skarbu Państwa. Od 2006 roku był radnym miejskim w Wrześni. Z kolei w 2018 roku był kandydatem SLD Lewicy Razem do sejmiku wielkopolskiego. W 1996 odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi.

Przyczyny śmierci Dankowskiego nie są znane.