PSL negocjuje z PiS ws. wyboru RPO. Sawicki: Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Ziobry

Marek Sawicki na antenie RMF FM podkreślił, że PSL pokazał "Zjednoczonej Prawicy, że jeśli jest radykałem, szkodzi Polsce, szkodzi naszemu członkostwu w UE, to nie warto z nim współpracować".

Tak jak my zakończyliśmy współpracę z Pawłem Kukizem, tak polska Zjednoczona Prawica powinna zakończyć współpracę ze Zbigniewem Ziobrą

- powiedział polityk. Sawicki został również zapytany o to, czy Szymon Hołownia to przyszły koalicjant Polskiego Stronnictwa Ludowego. - On mówi, że oczywiście bez polityków, bez partyjności, przygotowuje się do bycia premierem, ma świetny program, chcielibyśmy rzeczywiście to zobaczyć, o tym porozmawiać, podyskutować. I tak jak zawsze, w sprawach, które są zgodne z polską racją stanu i programem PSL, będziemy go wspierać - stwierdził i dodał, że w sprawach niezgodnych z polską racją stanu i interesem PSL nie będzie współpracy między partiami. Podkreślił, że były rozmowy z Szymonem Hołownią, ale do współpracy jeszcze daleko.

"Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Ziobry"

Marek Sawicki został również zapytany, czy Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie rozmowy z PiS w sprawie kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich i szef Instytutu Pamięci Narodowej.

Prowadzę takie rozmowy, także w imieniu prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza z różnymi politykami PiS, żeby dogadać się w tych dwóch sprawach i w sprawie także unijnej

- powiedział polityk. Dodał, że Mateusz Morawiecki "nie musi być zakładnikiem radykała Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski".